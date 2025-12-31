Calendario económico
Balanza Comercial de Mercancías de la India (India Goods Trade Balance)
|Baja
|N/D
|$-71.988 B
|
$-68.500 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Balanza Comercial de Mercancías de la India muestra los flujos comerciales del país con sus socios extranjeros. La Balanza Comercial de Mercancías se calcula como la diferencia entre los bienes exportados e importados durante el periodo de referencia. Los economistas usan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales. También se considera un indicador importante del desarrollo económico.
Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También indica que la nación produce más bienes de los que puede consumir.
Los principales socios comerciales de la India son los EE.UU., la UE y China. Desde los 90, la India tiene un déficit comercial general, que tiende a aumentar.
La influencia de las importaciones de la India en las cotizaciones de la rupia es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. En la India, un descenso en el déficit puede considerarse favorable y, por consiguiente, el aumento del índice puede verse como un factor positivo para las cotizaciones de la rupia india. Por el contrario, un aumento en el déficit puede hacer que bajen las cotizaciones de la moneda nacional.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Mercancías de la India (India Goods Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress