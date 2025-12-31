La Balanza Comercial de Mercancías de la India muestra los flujos comerciales del país con sus socios extranjeros. La Balanza Comercial de Mercancías se calcula como la diferencia entre los bienes exportados e importados durante el periodo de referencia. Los economistas usan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales. También se considera un indicador importante del desarrollo económico.

Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También indica que la nación produce más bienes de los que puede consumir.

Los principales socios comerciales de la India son los EE.UU., la UE y China. Desde los 90, la India tiene un déficit comercial general, que tiende a aumentar.

La influencia de las importaciones de la India en las cotizaciones de la rupia es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Por ejemplo, en condiciones de recesión económica, los países comienzan a exportar más para crear empleos. En la India, un descenso en el déficit puede considerarse favorable y, por consiguiente, el aumento del índice puede verse como un factor positivo para las cotizaciones de la rupia india. Por el contrario, un aumento en el déficit puede hacer que bajen las cotizaciones de la moneda nacional.

Gráfico de los últimos valores: