El Índice de Precios Mayoristas (IPM) a/a muestra el cambio en los precios al por mayor de los bienes y servicios en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula mensualmente para medir la inflación.

Actualmente, la cesta de consumo incluye 697 bienes y servicios. La cesta se divide en tres grupos: artículos de primera necesidad (alimentos, minerales, petróleo crudo y gas natural), combustible y energía (carbón, aceite mineral, energía) y productos manufacturados. A estos grupos se les asignan diferentes pesos, que muestran la importancia de los productos para la economía india. Estos son 22.62, 13.15 y 64.23, respectivamente.

El índice se refiere a los precios reales que pagan los compradores mayoristas durante la transacción. Los datos de origen se recopilan de diferentes recursos, incluidos los ministerios y departamentos, así como las empresas públicas y privadas. Los componentes se calculan respecto a un periodo de referencia, que actualmente se define para el año 2011-2012.

El índice se considera un indicador avanzado de la inflación al consumidor, ya que el cambio en los precios al por mayor provoca el cambio en los precios minoristas pagados por los consumidores finales. Asimismo, varias agencias pueden usar la información sobre los cambios en los precios al por mayor para indexar y revisar los pagos. Un incremento en el valor del índice demuestra el aumento a corto plazo en los precios minoristas y en el gasto del consumidor, lo cual puede influir positivamente en las cotizaciones de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: