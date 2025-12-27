Calendario económico
Índice de Precios Mayoristas en la India a/a (India Wholesale Price Index y/y)
|Media
|-0.32%
|-0.87%
|
-1.21%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios Mayoristas (IPM) a/a muestra el cambio en los precios al por mayor de los bienes y servicios en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula mensualmente para medir la inflación.
Actualmente, la cesta de consumo incluye 697 bienes y servicios. La cesta se divide en tres grupos: artículos de primera necesidad (alimentos, minerales, petróleo crudo y gas natural), combustible y energía (carbón, aceite mineral, energía) y productos manufacturados. A estos grupos se les asignan diferentes pesos, que muestran la importancia de los productos para la economía india. Estos son 22.62, 13.15 y 64.23, respectivamente.
El índice se refiere a los precios reales que pagan los compradores mayoristas durante la transacción. Los datos de origen se recopilan de diferentes recursos, incluidos los ministerios y departamentos, así como las empresas públicas y privadas. Los componentes se calculan respecto a un periodo de referencia, que actualmente se define para el año 2011-2012.
El índice se considera un indicador avanzado de la inflación al consumidor, ya que el cambio en los precios al por mayor provoca el cambio en los precios minoristas pagados por los consumidores finales. Asimismo, varias agencias pueden usar la información sobre los cambios en los precios al por mayor para indexar y revisar los pagos. Un incremento en el valor del índice demuestra el aumento a corto plazo en los precios minoristas y en el gasto del consumidor, lo cual puede influir positivamente en las cotizaciones de la rupia india.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios Mayoristas en la India a/a (India Wholesale Price Index y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress