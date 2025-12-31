Calendario económico
Cuenta Corriente de la India (India Current Account)
|Baja
|N/D
|$1.330 B
|
$-2.400 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Cuenta Corriente forma parte de la balanza de pagos de la India, que es una información sistematizada sobre todas las transacciones económicas entre residentes y no residentes.
La Cuenta Corriente de la India se calcula como la suma de la balanza comercial neta (la diferencia entre los bienes y servicios exportados e importados), el ingreso neto de los factores (tales como intereses, dividendos, etc.) y los pagos de transferencia neta (por ejemplo, donaciones extranjeras). Esto significa que este balance es más completo en comparación con la balanza de pagos, no incluye los flujos de efectivo de las importaciones de capital y las exportaciones de capital y las fluctuaciones en las reservas de oro y divisas extranjeras.
Un superávit en cuenta corriente aumenta los activos externos netos y provoca un aumento en las exportaciones de capital en forma de un incremento en los activos externos en la cuenta de capital. Algunos economistas interpretan esto como un signo de debilidad, otros, como lo contrario. En el caso del déficit en la cuenta corriente, esto es exactamente lo opuesto. Además, cualquier desequilibrio externo creciente y prolongado se considera una causa de posibles crisis financieras.
No obstante, en general, los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para la rupia india.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de la India (India Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
