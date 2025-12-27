La Ratio de Reserva de Efectivo del Banco de la Reserva de la India (RBI) muestra la proporción de la suma total de depósito que los bancos deben mantener como reserva en el RBI.

Se trata de una herramienta para controlar los flujos de dinero en el mercado, además de la inflación. Su incremento implica que los bancos deben aumentar los depósitos mantenidos en el Banco de la Reserva y, por consiguiente, su potencial de préstamos e inversiones disminuye. Esto reduce la entrada de dinero en el mercado, ya que las tasas de consumo se ven reducidas. Por el contrario, cuando la ratio desciende, los depósitos de los bancos en el Banco de la Reserva decrecen, mientras que las oportunidades de préstamo aumentan. En esta situación, aumentan las posibilidades de préstamo, incrementándose con ello la entrada de dinero en la economía, lo cual puede provocar un crecimiento de la inflación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mecionado, un valor de la ratio superior a lo esperado puede considerarse negativo para las cotizaciones de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: