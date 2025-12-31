El indicador de Cambio de Reservas de la India muestra el cambio anual en los fondos controlados por el RBI denominados en divisa extranjera. El cambio se mide en términos absolutos, en dólares estadounidenses. El Banco también publica el cambio nominal teniendo en consideración las fluctuaciones monetarias. El informe completo también contiene información sobre las fuentes con las que están asociados los cambios.

El Banco de la Reserva de la India usa estos activos para ejecutar medidas de política monetaria, financiar la deuda externa, realizar intervenciones monetarias para influir en la tasa de cambio nacional y para otros cometidos. Estos son activos financieros.

La influencia de este indicador en las cotizaciones de la rupia india depende de factores acompañantes. La acumulación de reservas tiene su coste. No obstante, las reservas de divisas son de gran importancia para el comercio exterior y los pagos relacionados. Además, ayudan al desarrollo ordenado del mercado de divisas de la India. En general, el aumento de las reservas de divisas puede servir como medida a la hora de apoyar o presionar la rupia, dependiendo de los objetivos inflacionarios específicos del RBI.

Gráfico de los últimos valores: