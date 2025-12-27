Calendario económico
Balace Fiscal de la India (India Fiscal Balance)
|Baja
|₹-8.251 T
|
₹-5.731 T
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
₹-8.251 T
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Balanza Fiscal de la India muestra la utilización de los recursos financieros por parte del gobierno o el sector público de la India. Los datos de la balanza son publicados por la Oficina del Controlador General de Cuentas al final del año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo.
La balanza fiscal se calcula como la diferencia entre los ingresos y los gastos durante el periodo reportado (excluidos los fondos prestados). Cuando los ingresos superan a los gastos, se forma un superávit presupuestario. De lo contrario, existirá un déficit comercial. En realidad, esto significa que el gobierno gasta más dinero del obtenido en el presupuesto del país. El déficit presupuestario se indica en tanto por ciento del PIB nacional.
India tiene déficit fiscal. La reducción del déficit puede considerarse positiva para la rupia india.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balace Fiscal de la India (India Fiscal Balance)".
