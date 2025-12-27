El IPM de los Productos Manufacturados a/a muestra el cambio en los precios al por mayor de los productos manufacturados, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula mensualmente para medir la inflación.

El IPM común se calcula para una cesta de consumo que consta de tres grupos: Artículos de Primera Necesidad, Combustible y Energía, y Productos Manufacturados. El último grupo tiene el peso mayor: 64.23. Los productos incluidos en la muestra estadística de precios abarcan no menos del 80% de la producción de las empresas industriales indias.

El indicador es recopilado por la Oficina del Controlador General de Cuentas (CGA), que reúne datos de empresas manufactureras del sector público y privado. La muestra de empresas, al igual que el conjunto de productos encuestados, se actualiza periódicamente según la estructura cambiante del mercado.

El índice se considera un indicador avanzado de la inflación al consumidor, ya que el cambio en los precios al por mayor provoca el cambio en los precios minoristas pagados por los consumidores finales. Asimismo, varias agencias pueden usar la información sobre los cambios en los precios al por mayor para indexar y revisar los pagos. Un incremento en el valor del índice demuestra el aumento a corto plazo en los precios minoristas y en el gasto del consumidor, lo cual puede influir positivamente en las cotizaciones de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: