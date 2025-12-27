El Índice de Precios Mayoristas de Comestibles a/a muestra el cambio en los precios al por mayor de una cesta de consumo de comestibles en el mes actual en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula mensualmente para medir la inflación de los comestibles.

El índice se calcula de acuerdo con el valor acumulado del IPM del grupo de alimentos en la sección de Producción y el grupo correspondiente en el apartado de productos primarios. Por lo tanto, se trata de un índice derivado. Los componentes se calculan respecto a un periodo de referencia, que actualmente se define para el año 2011-2012.

El índice se refiere a los precios reales pagados por los compradores mayoristas durante la transacción. Los datos de origen se recopilan de diferentes recursos, incluidos los ministerios y departamentos, así como las empresas públicas y privadas. A los componentes de la cesta se les asignan diferentes pesos, que muestran la importancia de los productos para la economía india. La composición de la cesta se revisa periódicamente para reflejar la estructura del consumo real.

El índice se considera un indicador avanzado de la inflación al consumidor, ya que el cambio en los precios al por mayor de los comestibles provoca el cambio en los precios minoristas pagados por los consumidores finales. Asimismo, varias agencias pueden usar la información sobre los cambios en los precios al por mayor para indexar y revisar los pagos. El aumento del valor del índice indica un aumento en el gasto del consumidor, y puede tener un impacto positivo en los tipos de cambio de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: