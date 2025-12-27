La Producción de la Infraestructura a/a muestra el crecimiento de ocho sectores clave en la infraestructura de la economía india, que incluyen la producción de carbón, gas natural y petróleo crudo, la producción de acero y energía, etcétera. Estos sectores suponen aproximadamente el 40% de la producción industrial total del país, de acuerdo con la clasificación básica de 2011-2012.

Los datos de salida se calculan aparte para cada uno de los sectores y, por consiguiente, este es un indicador compuesto. Las cifras relevantes son suministradas por seis departamentos y ministerios diferentes. Para calcular el índice, se asignan ponderaciones a cada sector según la clasificación básica de 2011-2012. El valor final se calcula usando la fórmula de Laspeyres como estructura ponderada.

El indicador muestra los cambios en la producción en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. Los datos se publican con retraso, el último día del mes siguiente al de referencia.

El indicador muestra el estado de toda la industria de la infraestructura y el desarrollo económico del país. Las lecturas superiores a lo esperado pueden considerarse positivas para las cotizaciones de la rupia india.

Gráfico de los últimos valores: