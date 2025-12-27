Calendario económico
Exportaciones de la India (India Exports)
Las Exportaciones de la India muestran el valor de los bienes vendidos por residentes a no residentes, expresados en dólares canadienses. El cálculo en dólares del valor de la exportación ofrece una comparación adecuada de las exportaciones de la India con otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.
El indicador se calcula con la ayuda de los precios FOB (free-on-board) para los bienes exportados desde el país. India es el 17º país exportador más grande del mundo. Las principales mercancías de exportación de la India incluyen productos de refinería, productos farmacéuticos, piedras y metales preciosos, maquinaria, vehículos, artículos textiles, etcétera. Los principales flujos de exportación van a los EE.UU., los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China, Gran Bretaña y Singapur.
Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.
Un aumento en las exportaciones asociado con un aumento en la demanda externa, provoca un incremento de la producción y una expansión del empleo, además de atraer capital a la economía. Por lo tanto, las lecturas superiores a las esperadas pueden verse como positivas para las cotizaciones de la rupia india.
