Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiIchimokuKijunSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType KijunSen Devuelve el elemento del búfer de la línea KijunSen por el índice especificado. double KijunSen( int index // Índice ) Parámetros index [in] Índice del elemento. Valor devuelto El elemento del búfer de la línea KijunSen del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos. TenkanSen SenkouSpanA