Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiIchimokuTenkanSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType TenkanSen Devuelve el elemento del búfer de la línea TenkanSen por el índice especificado. double TenkanSen( int index // Índice ) Parámetros index [in] Índice del elemento. Valor devuelto El elemento del búfer de la línea TenkanSen del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos. Create KijunSen