SenkouSpanA

Devuelve el elemento del búfer de la línea SenkouSpanA por el índice especificado.

double SenkouSpanA(

int index

)

Parámetros

index

[in] Índice del elemento.

Valor devuelto

El elemento del búfer de la línea SenkouSpanA del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos.