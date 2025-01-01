DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendencia 

Clases de los indicadores de tendencias

Los siguientes capítulos contienen detalles técnicos de las clases indicadoras de tendencias de la Librería Estándar MQL5, así como la descripción de sus componentes clave.

Clase/grupo

Descripción

CiADX

Average Directional Index (Índice Direccional Medio)

CiADXWilder

Average Directional Index (Índice Direccional Medio) de Welles Wilder

CiBands

Bandas de Bollinger®

CiEnvelopes

Envelopes

CiIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

CiMA

Media Móvil

CiSAR

Stop Parabólico y Sistema Inverso

CiStdDev

Desviación Estándar

CiDEMA

Media Móvil Exponencial Doble

CiTEMA

Media Móvil Exponencial Triple

CiFrAMA

Media Móvil Adaptativa Fractal

CiAMA

Media Móvil Adaptativa

CiVIDyA

Índice Variable de Media Dinámica