Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendencia
Clases de los indicadores de tendencias
Los siguientes capítulos contienen detalles técnicos de las clases indicadoras de tendencias de la Librería Estándar MQL5, así como la descripción de sus componentes clave.
|
Clase/grupo
|
Descripción
|
Average Directional Index (Índice Direccional Medio)
|
Average Directional Index (Índice Direccional Medio) de Welles Wilder
|
Bandas de Bollinger®
|
Envelopes
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Media Móvil
|
Stop Parabólico y Sistema Inverso
|
Desviación Estándar
|
Media Móvil Exponencial Doble
|
Media Móvil Exponencial Triple
|
Media Móvil Adaptativa Fractal
|
Media Móvil Adaptativa
|
Índice Variable de Media Dinámica