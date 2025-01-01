- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Create
Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.
|
bool Create(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo.
period
[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).
tenkan_sen
[in] Periodo de TenkanSen.
kijun_sen
[in] Periodo de KijunSen.
senkou_span_b
[in] Periodo de SenkouSpanB.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.