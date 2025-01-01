DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiIchimokuCreate 

Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           symbol,            // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // Periodo
   int              tenkan_sen,        // Periodo de TenkanSen
   int              kijun_sen,         // Periodo de KijunSen
   int              senkou_span_b      // Periodo de SenkouSpanB
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in]  Periodo de TenkanSen.

kijun_sen

[in]  Periodo de KijunSen.

senkou_span_b

[in]  Periodo de SenkouSpanB.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.