MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBitwiseShiftL 

MathBitwiseShiftL

对数组元素计算逐位SHL（按位向左移位）运算的结果。

新数组的输出结果版本：

bool  MathBitwiseShiftL(
   const int&  array[],    // 数值数组
   const int   n,          // 比移值
   int&        result[]    // 结果数组
   )

原始数组的输出结果版本：

bool  MathBitwiseShiftL
   int&        array[],    // 数值数组
   const int   n           // 比移值
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。

n

[in] 要移动的位元数。

array[]

[out] 输出值数组。

result[]

[out] 输出值数组。

返回值

如果成功返回true，否则返回false。