Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndHide CreateDestroyOnEventOnMouseEventNameControlsTotalControlControlFindRectLeftTopRightBottomWidthHeightMoveShiftResizeContainsAlignmentAlignIdIsEnabledEnableDisableIsVisibleVisibleShowHideIsActiveActivateDeactivateStateFlagsStateFlagsSetStateFlagsResetPropFlagsPropFlagsSetPropFlagsResetMouseXMouseYMouseFlagsMouseFocusKillOnCreateOnDestroyOnMoveOnResizeOnEnableOnDisableOnShowOnHideOnActivateOnDeactivateOnClickOnChangeOnMouseDownOnMouseUpOnDragStartOnDragProcessOnDragEndDragObjectCreateDragObjectDestroy Hide Esconde el control. virtual bool Hide() Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Show IsActive