Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndObjOnObjectCreate 

OnObjectCreate

El manejador de evento de objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CREATE.

virtual bool  OnObjectCreate()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.