OnSetColor

El manejador de evento "Establecer color" (cambio de la propiedad OBJPROP_COLOR).

virtual bool OnSetColor()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.