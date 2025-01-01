DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndObjColorBackground 

ColorBackground (Método Get)

Obtiene la propiedad OBJPROP_BGCOLOR (color de fondo) del objeto gráfico.

color  ColorBackground()

Valor devuelto

El valor de la propiedad OBJPROP_BGCOLOR.

ColorBackground (Método Set)

Establece la propiedad OBJPROP_BGCOLOR (color de fondo) del objeto gráfico.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // valor
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo de la propiedad OBJPROP_BGCOLOR.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.