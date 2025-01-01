DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 - CWndObj - ColorBorder 

ColorBorder (Método Get)

Obtiene la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR (color de borde) del objeto gráfico.

color  ColorBorder()

Valor devuelto

El valor de la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR.

ColorBorder (Método Set)

Establece la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR (color de borde) del objeto gráfico.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // valor
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo de la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.