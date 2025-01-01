- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder (Método Get)
Obtiene la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR (color de borde) del objeto gráfico.
|
color ColorBorder()
Valor devuelto
El valor de la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR.
ColorBorder (Método Set)
Establece la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR (color de borde) del objeto gráfico.
|
bool ColorBorder(
Parámetros
value
[in] Valor nuevo de la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.