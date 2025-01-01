DocumentaciónSecciones
Move

Establece las nuevas coordenadas del control.

void  Move(
   const int  x,     // coordenada X
   const int  y      // coordenada Y
   )

Parámetros

x

[in]  Nueva coordenada X.

y

[in]  Nueva coordenada Y.

Valor devuelto

Ninguno.