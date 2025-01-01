DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndObjOnObjectDrag 

OnObjectDrag

>El manejador de evento de objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_DRAG.

virtual bool  OnObjectDrag()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.