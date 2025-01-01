- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
OnEvent
Manejador de evento gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parámetros
id
[in] Identificador del evento.
lparam
[in] Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.
dparam
[in] Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.
sparam
[in] Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.
Valor devuelto
true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.