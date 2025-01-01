DocumentaciónSecciones
OnSetZOrder

El manejador de evento del control "Establecer orden Z" (cambio de la propiedad OBJPROP_ZORDER).

virtual bool  OnSetZOrder()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.