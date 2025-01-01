Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndObjOnObjectDelete OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnObjectDelete El manejador de evento de objeto gráfico CHARTEVENT_OBJECT_DELETE. virtual bool OnObjectDelete() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnObjectChange OnObjectDrag