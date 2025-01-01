Create

Crea el control.

virtual bool Create(

const long chart,

const string name,

const int subwin,

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2

)

Parámetros

chart

[in] Identificador gráfico.

name

[in] Nombre único del control.

subwin

[in] Subventana gráfica.

x1

[in] Coordenada X de la esquina superior izquierda.

y1

[in] Coordenada Y de la esquina superior izquierda.

x2

[in] Coordenada X de la esquina inferior derecha.

y2

[in] Coordenada Y de la esquina inferior derecha.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base solo guarda los parámetros y siempre devuelve true.