OnSetText El manejador de evento del control "Establecer texto" (cambio de la propiedad OBJPROP_TEXT). virtual bool OnSetText() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true. OnObjectDrag OnSetColor