DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndOnMouseEvent 

OnMouseEvent

Manejador de evento de ratón  (el evento gráfico CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // coordenada x
   const int  y,         // coordenada y
   const int  flags      // banderas
   )

Parámetros

x

[in]  Coordenada X del cursor del ratón relativa a la esquina superior izquierda del gráfico.

y

[in]  Coordenada Y del cursor del ratón relativa a la esquina superior izquierda del gráfico.

flags

[in]  Bandera de estados de los botones del ratón.

Valor devuelto

true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.