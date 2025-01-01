DocumentaciónSecciones
Lines (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Líneas".

bool  Lines() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Líneas" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve false.

Lines (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Líneas".

bool  Lines(
   bool  lines      // valor de la bandera
   )

Parámetros

lines

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Líneas".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la bandera no ha cambiado.