Lines (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Líneas".

bool Lines() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Líneas" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve false.

Lines (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Líneas".

bool Lines(

bool lines

)

Parámetros

lines

[in] Nuevo valor de la propiedad "Líneas".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la bandera no ha cambiado.