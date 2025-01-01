Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosElliott ToolsCChartObjectElliottWave3Lines CreateDegreeLinesSaveLoadType Lines (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Líneas". bool Lines() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Líneas" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve false. Lines (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Líneas". bool Lines( bool lines // valor de la bandera ) Parámetros lines [in] Nuevo valor de la propiedad "Líneas". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la bandera no ha cambiado. Degree Save