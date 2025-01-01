DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosElliott ToolsCChartObjectElliottWave5Create 

Create

Crea el objeto gráfico "Onda de impulso".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Identificador del gráfico
   string    name,         // Nombre del objeto
   int       window,       // Ventana del gráfico
   datetime  time1,        // Primera coordenada temporal
   double    price1,       // Primera coordenada del precio
   datetime  time2,        // Segunda coordenada temporal
   double    price2,       // Segunda coordenada del precio
   datetime  time3,        // Tercera coordenada temporal
   double    price3,       // Tercera coordenada del precio
   datetime  time4,        // Cuarta coordenada temporal
   double    price4,       // Cuarta coordenada del precio
   datetime  time5         // Quinta coordenada temporal
   double    price5,       // Quinta coordenada del precio
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).

name

[in]  Un nombre único, para el objeto que se va a crear.

window

[in]  Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).

time1

[in]  Coordenada temporal del primer punto de anclaje.

price1

[in]  Coordenada del precio del primer punto de anclaje.

time2

[in]  Coordenada temporal del segundo punto de anclaje.

price2

[in]  Coordenada del precio del segundo punto de anclaje.

time3

[in]  Coordenada temporal del tercer punto de anclaje.

price3

[in]  Coordenada del precio del tercer punto de anclaje.

time4

[in]  Coordenada temporal del cuarto punto de anclaje.

price4

[in]  Coordenada del precio del cuarto punto de anclaje.

time5

[in]  Coordenada temporal del quinto punto de anclaje.

price5

[in]  Coordenada del precio del quinto punto de anclaje.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.