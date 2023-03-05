O LAVOAZZIE ROBOTRADER é um robô de negociação automatizada que opera em diversos tipos de mercados e ativos, incluindo Forex e a Bolsa Brasileira B3. Ele negocia ativos como miniíndice WIN, minidólar WDO e outros, sem martingale ou scalping.

A estratégia de negociação do Lavoazzie é baseada na análise dos candlesticks, usando uma configuração do indicador William's Alligator (médias móveis, moving averages, melhor que Renko) e um algoritmo próprio de detecção de pontos de entrada, com filtro VHF inclusive. Ele oferece a opção de usar stops fixos ou variáveis, que podem ser definidos de acordo com a variação de candles ou com o indicador ATR. Além disso, é possível configurar um sistema de trailing stop para proporcionar segurança aos trades. A execução parcial de lotes (minicontratos) também é uma opção disponível.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.



Recomendamos o ativo WIN e o timeframe M4 para uma melhor performance do robô. É importante notar que o parâmetro BR1 deve ser alterado para BR antes de rodar o robô.

Para maior transparência, é possível fornecer estatísticas de rentabilidade e risco, bem como exemplos de backtesting ou resultados de negociação ao vivo para avaliar a eficácia do robô. Os usuários também podem personalizar o robô ajustando os parâmetros de entrada e saída para diferentes condições de mercado.

ATENÇÃO: Alterar o parâmetro BR1 para BR.