Skyline B3 Trader é o robô de trades automático que usa médias móveis como análise de tendência e trigger para ordens de compra e venda. Podem ser configuradas até 7 médias móveis para compor o sistema de tendência. Originalmente, as médias seguem a sequência de Fibonacci. Os stops podem ser fixos ou variáveis, podendo ser configurado também um sistema de trailling stop e também um sistema de saída automática de trades:

Ativos recomendados: Milho CCM, Boi Gordo BGI, ações, miniíndice WIN e minidólar WDO.

Timeframes: diversos.

OBS: alterar o parâmetro de BR1 para BR.