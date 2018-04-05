Carboni M15

Por que escolher o Robô Carboni?

O   Robô Carboni   é uma ferramenta poderosa para operações no mercado de câmbio (Forex). Aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar a aplicação deste robô:    

  1. Estratégia Inteligente   : O Robô Carboni foi desenvolvido com base em uma estratégia sólida e testada. Ele utiliza indicadores técnicos e regras específicas para tomar decisões de compra e venda.

  2. Configurações Personalizadas   : Você pode ajustar as configurações do Robô Carboni de acordo com suas preferências. Defina o tamanho do lote, os níveis de stop loss e takeprofit para otimizar seus resultados.

  3. Indicadores Técnicos   : O Robô Carboni utiliza indicadores como o   Índice de Força   ,   Oscilador Acelerador   ,   Média Móvel do Oscilador   e   Sinal Estocástico   . Esses indicadores ajudam a identificar oportunidades lucrativas no mercado.        

  4. Automatização Eficiente   : O Robô Carboni executa operações automaticamente, eliminando a necessidade de monitoramento constante. Ele opera no par de moedas EURJPY no gráfico de 15 minutos (M15).

  5. Número Mágico Exclusivo   : Cada Robô Carboni possui um número mágico único, permitindo que você gerencie vários robôs simultaneamente sem conflitos.

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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