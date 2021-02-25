Auto Trade Quant Freedom News

O que é “QUANT TRADE FREEDOM NEWS” ?

QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar F0rex, Commodities, Índices, Crypto, Energies.

Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS?

QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um TRADER humano.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS entra e sai 100% automaticamente das negociações.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e médias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS lê todas as notícias econômicas em diversos países de todos os continentes para identificar o impacto no mercado e decidir o melhor momento de operar.

Quanto dinheiro posso ganhar?

Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno médio de até 7 % A.M operando de 250 USD até 100k USD.

Aqui estão as principais funções que o QUANT TRADE FREEDOM NEWS pode realizar:

✅ Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;

✅ Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;

✅ Sistema de robô de alto desempenho;

✅ Lucro em mercados de alta ou baixa;

✅ Executa automaticamente a estratégia de negociação;

✅ Minimização do risco através da diversificação de ativos e gestão de risco;

✅ Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;

✅ Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;

✅ Robô de negociação quantitativa;

✅ Leitura e análise do impacto das notícias no mercado;

ESTRATEGIA

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS verifica a tendência em vários ativos com correlação positiva ou negativa ao ativo base. Através de uma análise quantitativa o robô identifica a probabilidade e chance do mercado seguir numa tendência de alta ou baixa, filtra notícias de forte impacto e aguarda o melhor momento para enviar ordens de compra ou venda em todos os ativos analisados, quando o TRADE atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações.



