Auto Trade Quant Freedom News

O que é “QUANT TRADE FREEDOM NEWS” ?

QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar F0rex, Commodities, Índices, Crypto, Energies.

Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS?

QUANT TRADE FREEDOM NEWS é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um TRADER humano.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS entra e sai 100% automaticamente das negociações.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS varre efetivamente o mercado em busca de oportunidades com altos níveis de precisão do que os humanos utilizando probabilidade objetiva e médias moveis. Encontra negociações lucrativas, mesmo em mercados instáveis, quando a direção real da tendência não é clara.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS segue a melhor tendência para aumentar os lucros e minimiza as chances de perdas potenciais.

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS lê todas as notícias econômicas em diversos países de todos os continentes para identificar o impacto no mercado e decidir o melhor momento de operar.

 

Quanto dinheiro posso ganhar?

Isso irá variar dependendo das condições de mercado, sua velocidade de internet, seu depósito inicial e o tempo que você tem o software rodando, com base em um processo estacionário você pode atingir um retorno médio de até 7 % A.M operando de 250 USD até 100k USD.

Aqui estão as principais funções que o QUANT TRADE FREEDOM NEWS pode realizar:

Absolutamente a maneira mais fácil de iniciar negociações automatizadas com a plataforma MT5 - sem necessidade de codificação;

Negociação totalmente automatizada com a plataforma de negociação MT5;

Sistema de robô de alto desempenho;

Lucro em mercados de alta ou baixa;

Executa automaticamente a estratégia de negociação;

Minimização do risco através da diversificação de ativos e gestão de risco;

Inclui uma variedade de ordens de saída, incluindo, stop loss, take profit, BE ,TS, Hedge e metas;

Escala automaticamente das posições no valor e preço que você configurar;

Robô de negociação quantitativa;

Leitura e análise do impacto das notícias no mercado;

ESTRATEGIA

O QUANT TRADE FREEDOM NEWS verifica a tendência em vários ativos com correlação positiva ou negativa ao ativo base. Através de uma análise quantitativa o robô identifica a probabilidade e chance do mercado seguir numa tendência de alta ou baixa, filtra notícias de forte impacto e aguarda o melhor momento para enviar ordens de compra ou venda em todos os ativos analisados, quando o TRADE atinge uma ou mais condições de saída ele encerra as operações.


Recommended products
Eurcad MED M5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
O que é o EURCAD MED? O EURCAD MED é um robô de negociação automatizado, desenvolvido para operar exclusivamente no par de moedas EURCAD. Ele utiliza estratégias de análise técnica para aprimorar suas operações de negociação de forma eficiente. Por que considerar o EURCAD MED? 1. Execução Precisa: • O EURCAD MED foi projetado para realizar pedidos com alta precisão, identificando oportunidades de mercado de forma eficiente. • Ele idade de forma precisa para capturar os melhores momentos de en
Neuro Quant US30
Tiago Oliveira Silva
Experts
NEURON US30 NEURON US30 is an Expert Advisor developed specifically for trading the US30 / Dow Jones index , combining multi-timeframe market analysis, momentum filters and systematic risk management in a fully automated trading environment. The EA was designed around the characteristics of US30, an instrument known for strong intraday movements, volatility expansion and directional momentum. Its trading logic evaluates market conditions across multiple timeframes before allowing an entry. Tradi
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Fast Trade
Registro No Crea Sp
Experts
FastTrade MetaTrader Panel – Operations & Sales Manual FastTrade is a high-performance chart panel developed for manual order execution and agile risk management in MetaTrader. It replaces the platform's native, slow commands with a clean, responsive, and performance-optimized interface, ensuring your trades are executed with surgical precision and maximum speed. 1. Input Fields and Volume Selection Direction Menu (Top): Visual dropdown menu to define the strategy or operational chart bias (
Fire Horse Gold Pyramid Mt5
Artur Jacek Domagala
Experts
Fire Horse Gold Pyramid MT5 Uses internal trend-based logic for BUY-only market conditions. Uses controlled position management with reduced risk behavior for additional positions. Protection logic is handled internally by the EA. No martingale.No grid.No averaging down. Overview Fire Horse Gold Pyramid MT5 executes trades based on predefined technical rules. Positions are managed only according to the EA internal logic. The system includes: • Internal trend-based market filtering • Internal e
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Meridian Edge Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
MERIDIAN EDGE v1.0 — Institutional Series Worldinversor 2026 | Expert Advisor for MetaTrader 5 Meridian Edge v1.0 is an institutional-grade Expert Advisor that combines artificial intelligence, advanced quantitative analysis, and structural market recognition in a single autonomous execution engine. Designed for demanding traders seeking consistency and operational robustness. Artificial Intelligence Engine The core of the system integrates a bidirectional BiLSTM (Bidirectional Long Sho
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Experts
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Smart Structure Buy Sell Signals
Carol Anthony Rodrigues
Indicators
Smart Structure Buy Sell Signals is a visual market structure indicator developed primarily for Gold (XAUUSD) intraday trading on MetaTrader 5. The indicator combines market structure, momentum, liquidity behaviour and supply-demand zones to identify potential Buy and Sell opportunities. It provides clear trading levels while keeping the final trading decision completely under the user’s control. This is a manual trading indicator. It does not open, modify or close real trades. Main Features • C
FREE
PFTA Honey Harvester v14
Randy Susano Bondoc
Experts
MILESTONE UNLOCKED: PFTA Honey Harvester v14 is OFFICIALLY LIVE on the MT5 Market! After relentless engineering, deep system refinement, and real-world stress validation, PFTA Honey Harvester v14 has successfully conquered the MetaTrader 5 Market Validator — one of the most aggressive automated testing environments in the industry. ️ This is NOT a simple approval. This is a full-scale survival test . The validator simulates: Extreme spread spikes Multi-symbol chaos Multi-timeframe st
Quantum Force
Mohamed Samsudeen
5 (1)
Experts
Quantum Force EA Disciplined Automated Gold Trading System (No Martingale / No Grid Trading) Short Description Designed Around a 1:3 Risk-reward Structure on MQL5 MetaTrader 5 A disciplined and fully automated trading system for XAUUSD (Gold). Quantum Force EA combines adaptive logic gold scalping, volatility filters, trend following and capital protection techniques to rule-based trade execution without using martingale or grid strategies. Fully customize Full Description Quantum Force EA is an
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Quantum Gold Matrix PRO MT5
Yeoh Kia Gee
Experts
Quantum Gold Matrix PRO – MT5 EA is an advanced adaptive cycle martingale trading system. Dual-direction hedge entry (BUY + SELL) Smart basket TP & cycle-based SL Adaptive recovery system (auto adjusts TP after losses) Controlled martingale with gap logic Built-in dashboard + IB tracking Optimized for high-frequency trading & Gold volatility . Key Advantages Adaptive recovery (not fixed martingale) Starts market-neutral (BUY + SELL) Smart basket closing system Multi-cycle loss reco
SuperAgentPRO
Orcun Kaya
Experts
SuperAgent v7.0 Diamond Pro - Quantitative Scoring & Dynamic Risk Description: SuperAgent v7.0 Diamond Pro is a high-fidelity MT5 adaptation of an advanced Python financial algorithm. This Expert Advisor (EA) combines a   Quantitative Scoring Engine   with   Dynamic Risk Management   to provide professional-grade portfolio management. Key Features: Multi-Layered Decision Engine:   Evaluates the market through three dimensions: Low-Lag Signal Processing, Trend Bias Confirmation, and Momentum Sco
Orizon WDO 4MA Trend
Aguinaldo Ferreira Costa
Experts
Orizon 4MA Trend Master O Poder da Confluência Institucional de Médias Móveis O Orizon 4MA Trend é um Robô de Investimento (Expert Advisor) de alta precisão, projetado para traders que operam a favor do "Smart Money". Ao combinar quatro médias móveis distintas (9 EMA, 21 EMA, 50 SMA e 200 SMA), este robô filtra o ruído do mercado e executa ordens apenas quando todas as camadas de tendência estão perfeitamente alinhadas. A Lógica das 4 Camadas A estratégia baseia-se na Hierarquia das Médias . El
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
Experts
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Flashpip Scalper EA  Core System Overview Flashpip Scalper is an AI-powered multi-symbol scalping system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs advanced algorithmic trading strategies with real-time market analysis, risk management protocols, and session-based filtering to execute high-frequency trades across multiple currency pairs and gold (XAUUSD). The system is engineered for both validation testing and live trading environments. Primary Trading Strategy The EA implements a   mul
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Duende" Strategy, Duende is an algorithm that detects patterns of different high and low levels, where they remain constant to make good entries, with a recovery system querying various things like breakeven , and crosses between peers It has proven to control several currencies without problems, with a powerful control of news during the market it is possible to manage it with all the symbols you need My strategy is optimized for "All Forex Market"  but there ar
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
ATR Titan Scalper
Sivakumar Subbaiya
Experts
ATR Titan Scalper "Promotional Offer: Only $30 for the first 10 copies! Regular price: $199." A high-performance ATR-based grid system engineered for Netting accounts, featuring advanced margin protection, dynamic lot sizing, and automated basket profit management. Please use the below Set file ATR Titan Scalper-EURCHF-M1.set     Recommended Settings Symbol: EURCHF Timeframe: M1 (1 Minute) Account Leverage: Minimum 1:400 recommended Account Type: Any (Standard, ECN, Raw, etc.) Minimum Balance: 
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA — Automated Trading Advisor Based on Hull Moving Average (HMA) for MetaTrader 5 OVERVIEW HMA Scalper Pro EA is a professional trading robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 that trades in the direction of the Hull Moving Average (HMA). The HMA indicator determines the current trend direction, and the EA opens trades in that direction, enhanced by Smart Risk capital management, adaptive grid trading, trailing stop, breakeven, and time filters. The EA supports both Netting a
Cangaceiro B3 Trader
Renato Takahashi
Experts
NOVIDADE!!! STOPS FIXOS , dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta! CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em minicontratos de miniíndice ( WIN ) e minidólar ( WDO ). O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos. O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicad
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Delta B3 ATR Renko Scalper
Renato Takahashi
Experts
Delta B3 ATR Renko Scalper é um robô especialista para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em contratos de mini índice WIN e mini dólar WDO. O robô é programado para utilizar os cálculos Renko como análise de tendência e também como sinal de entrada, podendo operar como scalper , emitindo diversas ordens ( CUIDADO com os lotes e número de ordens!). O tamanho do Renko pode ser fixo ou variável de acordo com o indicador ATR (Average True Range) , possibilitando maior dinamismo ao robô. Os stops (
LT Exaustion Oscillator
Thiago Duarte
3.33 (3)
Indicators
LT EXHAUSTION OSCILLATOR - BUYER AND SELLER EXHAUSTION OSCILLATOR == OVERVIEW == The LT Exhaustion Oscillator is an advanced indicator that measures the exhaustion of buyers (Bulls) and sellers (Bears) through a unique multi-layer filtering system. It reduces up to 90% of the noise found in traditional oscillators (RSI, Stochastic, CCI), providing clear overbought/oversold signals at genuine reversal points. Ideal for traders seeking high-probability entries while eliminating false signals. ==
Fearless FVG v1
Bharti Kakpesh Dave
Experts
Hello Friends! I have created about 150 Plus algos for MT5. Its just due to the hobby of creating it. After accepting the emotional manual trading trauma i had decided to find a way by creating expert advisors. Due to creation of so many algos and trying and tested on accounts i have literally became FEARLESS! So from today am starting to make needy people fearless with my bots! The EA name is FEARLESS FVG. It is simply based on price action concept of FVG ZONES. It can be used in multipl
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.43 (7)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.89 (35)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (31)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (142)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (8)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.54 (26)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Lizard
Marco Scherer
4.09 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.8 (25)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 16th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.45 (135)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.87 (15)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (508)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Experts
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
More from author
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Quant Trade Freedom All Market
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de u
Robo do curso freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
CRIANDO OPORTUNIDADE COM ROBÔ INVESTIDOR O curso “Criando Oportunidade com Robô Investidor” é destinado para pessoas que acreditam serem capazes de gerar suas próprias oportunidades no mercado digital , através da programação de sistemas automatizados você será capaz de criar seus próprios robôs e executar suas operações operando seu próprio capital ou de terceiro, além de descobrir onde e como vender seus robôs.
Rambo tres
Renan De Souza Quinelato
Experts
Looking to boost your financial market results? The EA Mini Index is the answer. Tested and enhanced since 2000, this expert advisor offers operations on the M5 chart, with an initial balance of R$ 1,000 and an impressive net profit of R$ 420,000 until 2023, maintaining a drawdown of only 8.96%. Seize this unique opportunity to increase your profitability and operate more effectively.
Filter:
No reviews
Reply to review