Real NonRePaint 3TF RSI With Special Averaging
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 26 October 2021
- Activations: 9
Индикатор содержит 3 RSI с возможностью выбора рабочего таймфрейма, периода и параметра сглаживания каждого.
Не перерисовывает начиная с 1 бара.
При задании параметра сглаживания большего 1 показания будут обработаны специальным образом, для исключения мелких колебаний.
Возможно использовать в качестве готовой торговой системы, где показания старших ТФ определяют тренд, а младший используется для поиска точек входа,
в качестве примера может служить система Дмитрия Брылякова https://www.infoclub.info/live/zarabatyvayte-operezhaya-rynok
только мой индикатор не рисует!!! Показания 1 бара не изменятся никогда.