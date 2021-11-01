Dynamic Fibo Level
- Indicators
- Aleksandr Martynov
- Version: 1.1
- Updated: 1 November 2021
- Activations: 9
Индикатор отображает динамические разворотные уровни по шкале Фибоначи.
Основан на индикаторе ЗИГ-ЗАГ, который управляется периодом и минимальной глубиной для переключения тренда.
Если указать глубину переключения равной 0, то она не будет участвовать в расчетах индикатора.
Используется неперерисовывающий сформированные вершины индикатор - возможны несоответствия экстремумов со стандартным индикатором ЗИГ-ЗАГ.
Расчитывается на закрытом баре, действие зоны отображается для текущего бара.
Основные уровни 61.8, 50.0, 38.2 отображаются ввиде разворотных зон.
Уровни 0.0, 23.6 и 76.4 - отображаются линиями.
Настройки цвета линий и гистограммы в стандартной закладке.
В свойствах окна целесообразно указать "График сверху".
Параметры индикатора в описании не нуждаются.