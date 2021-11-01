Dynamic Fibo Level

Индикатор отображает динамические разворотные уровни по шкале Фибоначи.

Основан на индикаторе ЗИГ-ЗАГ, который управляется периодом и минимальной глубиной для переключения тренда.

Если указать глубину переключения равной 0, то она не будет участвовать в расчетах индикатора.

Используется неперерисовывающий сформированные вершины индикатор - возможны несоответствия экстремумов со стандартным индикатором ЗИГ-ЗАГ.

Расчитывается на закрытом баре, действие зоны отображается для текущего бара.

Основные уровни 61.8, 50.0, 38.2 отображаются ввиде разворотных зон.

Уровни 0.0, 23.6 и 76.4 - отображаются линиями. 

Настройки цвета линий и гистограммы в стандартной закладке.

В свойствах окна целесообразно указать "График сверху".

Параметры индикатора в описании не нуждаются.

