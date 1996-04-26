Trend Ranger XO
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 9
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены!
Индикатор отображает на графике другой популярный индикатор XO, представленный на рисунке в подвале.
Важно! Сигнальным является 0 бар - не перекрашивается!
Параметры индикатора:
Zone Range (Pips) - размер зоны в пипсах без учета количества знаков;
Line or Histogram Width - ширина линий или гистограммы;
Zone Draw Type - способ отрисовки зон: в виде гистограммы или линий на графике;
Up Zone Color - цвет зоны BUY;
Down Zone Color - цвет зоны SELL;
AlertsMessage - включение вывода сообщения о смене тенденции;
AlertsEmail - включение отправки письма о смене тенденции;
AlertsMobile - включение отправки Push сообщения о смене тенденции ;
AlertsSound - включение звукового оповещения о смене тенденции;
SoundFile - имя файла для звукового оповещения, по умолчанию "alert.wav".