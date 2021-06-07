Heiken Ashi Scanner 4 Timeframes NRP
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 7 June 2021
- Activations: 9
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены!
Сканер Heiken Ashi на четырех таймфреймах.
Индикатор не рисует и не подсматривает историю.
Модифицированный расчет повышает чувствительность!
Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма.
В нулевом (скрытом) буфере хранится информация о совпадении трендов на всех рабочих ТФ. Эта опция упрощает анализ и чтение из советников.
Требователен к истории.
Наиболее простое отсутствие данных по старшим ТФ проверяется при загрузке.
Основные параметры в индикаторе задают таймфреймы в порядке возрастания, при нарушении порядка, пропуске и т.п. порядок будет принудительно сформирован от младшего таймфрейма.
Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма.