Heiken Ashi Scanner 4 Timeframes NRP

Аттракцион невиданной щедрости - треть цены!

Сканер Heiken Ashi на четырех таймфреймах.

Индикатор не рисует и не подсматривает историю.

Модифицированный расчет повышает чувствительность!

Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма.

В нулевом (скрытом) буфере хранится информация о совпадении трендов на всех рабочих ТФ. Эта опция упрощает анализ и чтение из советников.

Требователен к истории.

Наиболее простое отсутствие данных по старшим ТФ проверяется при загрузке.

Основные параметры в индикаторе задают таймфреймы в порядке возрастания, при нарушении порядка, пропуске и т.п. порядок будет принудительно сформирован от младшего таймфрейма.

Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма.

Recommended products
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicators
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicators
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicators
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Signal Finding
Maryna Shulzhenko
Indicators
Signal Finding is a trend indicator, a technical analysis tool that helps to determine the exact direction of a trend: either an upward or a downward movement of the price of a trading instrument. Although these indicators are a little late, they are still the most reliable signal that a trader can safely rely on. Determining the market trend is an important task for traders. With this indicator, you can predict future values. But the main application of the indicator is to generate buy and sel
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicators
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "Trend Correction Histogram" for MT4. Trend Correction Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and blue for bullish one. 7 consecutive histogram columns of the same color means beginning of new trend. Trend Correction Histogram indicator designed with the main purpose - to minimize losses and maximize profit. It has parameter - "Period", responsible for indicator's sensitivity. Built-in Mobile and PC alerts. Trend Correction Histogram can be use as a simple bu
Hull Pro MTF Indicator
Elias Mtwenge
Indicators
Dear traders this is Our new Indicator called Hull Pro MTF Indicator — Precision Multi-Timeframe Trend Visualizer Overview The Hull Pro MTF Indicator is a next-generation Heiken-Ashi-based multi-timeframe visual tool designed for top-down market analysis . It blends the power of Hull Moving Average (HMA) logic and multi-level Heiken-Ashi smoothing to reveal directional bias, volatility ranges, and price symmetry across hourly, daily, weekly, monthly, and yearly structures — all in a single c
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicators
The Wave Wold MT4 Forex indicator is designed to search for Wolf waves and display them in the current window of the trading terminal. An excellent indicator for traders who use Wolf waves in trading. Its application in trading strategies will significantly increase their efficiency and profitability. INFORMATION ABOUT THE INDICATOR Unlike other Wolf wave indicators, the Wave Wold MT4 forex indicator has a number of features that significantly increase its effectiveness: The first is the Ope
Trend Basement
Maryna Shulzhenko
Indicators
Trend Basement indicator showing buy and sell areas. The indicator follows price movement around the opening price. It also displays information about the trend following the breakout of the low and high. The indicator has a very simple but effective chart: an orange dot is displayed above the open price, and a blue one below the open price. The indicator also includes a sound alert and a pop-up window that notifies you when the candle closes at these important levels. The indicator will allow y
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Pluuto Alert
Mati Maello
1 (1)
Indicators
This indicator Pluuto Alert indicator.Indicator displays trend movement. Indicator calculates automatically line.Alert = arrow.When the alert is up the next alert is down,when the alert is down the next alert is up (new bar). Features FiltPer - displays indicator period.Line1. FiltPer2 - displays indicator period.Line2. Multiplier - displays indicator multiplier.(FlitPer,Line1;step) Deviation1 - displays indicator deviation.(Line2) Deviation2 - displays indicator deviation.(Arrow) Trend - displa
RunwiseFX Heikin Ashi with Alert
Runwise Limited
Indicators
Description Shows Heikin-Ashi candles (often misspelled Heiken-Ashi) on the chart and can alert when candles change color. The alert is useful for both entry and exit. The number of candles of the new color before an alert is raised can be set. The alert can be controlled interactively, directly from the chart. Also includes bonus indicators of current spread and ask/bid prices in large text, color coded as price changes. Usage Heikin-Ashi candles give a much better insight to the underlying tre
Meraz Trend V4
Md Meraz Mahmud
Indicators
Meraz Trend V4 – High Accuracy 1-Minute Binary Options Signal Indicator Meraz Trend V4 is specially designed for binary options traders who trade on the 1-minute timeframe. It Best Work On Any OTC Pair Any Broker The indicator provides clear Buy and Sell arrow signals directly on the chart. When an arrow appears on a candle, you must enter the trade at the opening of the next candle. Expiry time is strictly 1 minute (1 candle). Entry Rules: If a Buy Arrow appears → Open a BUY (CALL)
Traend in to chandle
Vitaly Murlenko
Indicators
This indicator receives tick data from the terminal and then averages it with three moving averages. This will allow you to catch the trend even inside the M1 candle. The sliding parameters can be adjusted manually. You can also specify the indicator drawing depth. In order for the indicator to start working, place it on the chart and let it work for several minutes - for normal operation, it needs to collect an array of quotes. This product is designed for aggressive trading, but it is also u
Divergence Matrix Pro MT4
The Hung Ngo
Indicators
Divergence Matrix Pro for MetaTrader 4 Divergence Matrix Pro is a confirmed multi-oscillator divergence indicator for MetaTrader 4. It detects regular and hidden divergence between price and selected oscillators, then presents the confirmed structure through divergence lines, pivot labels, action markers, an optional current-timeframe Matrix Panel and optional alerts. The indicator is an analysis and confirmation tool. It does not open or close trades, and the signal score is not a win rate or a
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Indicators
Apollo Volume Profile is an indicator that determines the direction of the market movement using volume analysis. The indicator is very easy to use. This indicator clearly shows the ratio of sellers and buyers in the market, depending on the time frame used. The indicator can be used as a basis for any trading system. The indicator does not repaint! This indicator can be used to trade any financial instruments such as currencies, metals, indices, stocks, cryptocurrencies. Please contact me after
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicators
This is a very powerful indicator which is very useful in trend detection the way is used is similar to moving average but giving very reliable results. principle is very easy, that depicts a mobile support and resistance line when the price is below the orange line the trend is bearish and the line act as resistance and as soon as the resistance is broken and price is above the line then the trend becomes bullish and the line changes into the support line. this can be used in any time frames. i
Malaysia SNR Levels and Storyline MTF for MT4
Minh Truong Pham
5 (1)
Indicators
This is Multiple Timeframe of Malaysia SNR Levels and Storyline. The single timeframe version   here Features: + Display level on multiple timeframe (higher or lower) + Turn on/off level on timeframe + Alert when price touch level 1. if high > resistance level but close of candle < resistance level , this level become unfresh - Name of level will have "(m)" meaning mitigated if   close of candle > resistance level , this level become invalid and can be removed in chart (there is setting for keep
Relative Drawdown Display md
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "Relative Drawdown Display" for MT4, useful trading tool. This is MUST HAVE indicator for traders who use grid trading systems!!! - Relative Drawdown Display indicator shows   current Relative DD   or   Floating Profit in %   on your account.  - PC and Mobile Alerts are built-in with adjustable Trigger level. - Indicator also indicates account   Balance and Equity. - It is possible to locate indicator values in   any corner of the chart . - It   is possible to set up colo
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
Trend Detective Indicator
Zakri Bin Othman
4.5 (2)
Indicators
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicators
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Arriator
Nadiya Mirosh
Indicators
The Arriator forex indicator algorithm allows you to quickly determine the current trend in the market. The Elephant indicator accompanies long-term trends and can be used without restrictions on instruments or timeframes. This indicator not only helps predict future values, but also generates buy and sell signals. It tracks market trends, ignoring wild swings and market noise around the average price. The indicator implements a type of technical analysis based on the idea of ​​market cyclicalit
Crystal Heikin Ashi Signals MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicators
CRYSTAL HEIKIN ASHI SIGNALS MT4 Professional Trend Detection Indicator with Smart Entry Signals See the Trend. Catch the Move. Trade with Confidence. The professional Heikin Ashi indicator built for traders who want clarity, precision, and EA-ready signal automation. WHAT IS CRYSTAL HEIKIN ASHI SIGNALS? Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 4 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicators
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Momentum Breakout Envelope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicators
Momentum Breakout Envelope is a momentum-analysis indicator designed to highlight potential breakout phases and shifts in market strength. It runs in a separate window and displays three main elements: an upper band , a lower band , and a momentum core line . Together they form a dynamic envelope that expands or contracts as market momentum changes. The bands act as a structured range that helps visualize momentum pressure, while the core line represents the underlying strength of the current mo
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2251)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Buyers of this product also purchase
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Indicators
Trading Special – 30% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for your pers
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optional 50
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
Indicators
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
Indicators
Color Trend FX shows the current trend direction and marks entry points, trailing levels and possible exit points right on the chart. The indicator is built for traders who want to see where to open, get hints on when to close, and check how it performed on history. It can work as a standalone tool, as part of your own system, or as a base for your Expert Advisors. The indicator plots signals as colored dots that follow the trend and also act as trailing levels for open positions. When the move
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Mechanism Trend
Vitalii Zakharuk
Indicators
The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Currency Strength Matrix
Raymond Gilmour
4.5 (26)
Indicators
THE ONLY CURRENCY STRENGTH INDICATOR THAT IS BASED ON PRICE ACTION. DESIGNED FOR TREND, MOMENTUM & REVERSAL TRADERS This indicator  reads price action to confirm trend and strength . Advanced multi-currency and multi-time frame indicator that shows you simply by looking at one chart, every currency pair that is trending and the strongest and weakest currencies driving those trends. For full details on how to use this indicator, and also how to get a FREE chart tool, please see user manual HERE
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.75 (8)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicators
Linear Trend Predictor - A trend indicator that combines entry points and direction support lines. It works on the principle of breaking through the High/Low price channel. The indicator algorithm filters market noise, takes into account volatility and market dynamics. Indicator capabilities Using smoothing methods, it shows the market trend and entry points for opening BUY or SELL orders. Suitable for determining short-term and long-term market movements by analyzing charts on any timeframes.
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicators
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicators
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years, Quantum Breakout PRO is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout box. I
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Indicators
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
More from author
Variant Day Fibo Automat
Aleksandr Martynov
Indicators
The indicator displays 4 current levels between which the price is located. The levels are calculated based on the range of the previous day. The number and value of levels is arbitrary and expressed as a percentage. The position of the levels is calculated from the minimum of the previous day (an example can be found in the description of the parameters). It is advisable to place the levels in the settings line in order, nevertheless, the indicator will sort them by itself and if levels are fou
Real NonRePaint MultiTimeFrame Moving Average
Aleksandr Martynov
Indicators
Displays the readings of the Moving Average indicator on the older timeframe. Wishes for other types of Moving Average are accepted (however, the possibility of implementation depends on the type of algorithm). It doesn't make sense to apply it to the current timeframe - there are free indicators for this. Does not redraw the readings starting from the first bar. It is very important to have and match the history of the timeframes on which it is installed and set in the settings. A simple built-
Day Range with replacing
Aleksandr Martynov
Indicators
The next version of the indicator based on the range of previous day. Considers a difference of time zones. By default works the time zone of the broker. Can work on time zones: Greenwich, broker or local.  It can be applied only on timeframe from H1 below. If the day range of new day is lower minimum, then minimum is transferred from ranges of previous day symmetrically concerning the line of closing previous day (optionally, look Input parameters ). Screenshot 1: operation of the indica
Relative Strength Index Symmetric
Aleksandr Martynov
Indicators
In indicators the positive scale often unreasonably is accepted though in fact they are the symmetric. Such property has also standard RSI. The presented indicator works in the scale, symmetric concerning zero, but at the same time completely repeats an original form. In this indicator important levels 20 and -20. It is very convenient at its use in automatic trade as application of one threshold by optimization excludes overoptimization. Besides, the algorithm of calculation of the indicato
ZigZagHistory
Aleksandr Martynov
Indicators
The indicator was developed with one purpose - adequate processing on stories and the maximum approach to the original (it was required for development of more difficult indicator and use in the expert). I think, everything who tried to get history from the original indicator understood that in it there is information only on extrema and nothing more. It is not sure that similar does not exist, but mine is found on other than original to an algorithm: - for one pass (programmers will understand)
ZigZagHistory 2 TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicators
The indicator is constructed on the basis of ZigZagHistory ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376 ). At the same time calculated on the current timeframe and on the specified high. The history of the high timeframe is displayed by hollow squares. The history of a current timeframe is displayed by rhombuses. Colors and the sizes of signs can be adjusted. Attention!  The Price noise parameter - has significant effect on formation of extrema. Parameters: High TimeFrame (HTF) - the high tim
ZigZag History with Reverse Level
Aleksandr Martynov
Indicators
This indicator is based on the previous option ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376 ) and includes all completions at the time of creation. Availability of additional data allows to understand more deeply the principle of work as this indicator and original. Points on extrema of bars show history of a portrayal of extrema as before. Levels of a reverse show as far as the price for formation of a new shoulder has to deviate. The Price noise parameter has a special impact (the name "devi
ZigZag Minimal
Aleksandr Martynov
Indicators
The indicator is made on the basis of the algorithm put in the ZigZag History indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376/ ). In the real option there are no additional buffers and an opportunity to trace work history. It causes the minimum involvement of random access memory, however productivity practically does not improve. Attention!  The Price noise parameter - has significant effect on formation of extrema. Parameters: Depth  - is depth of search of a local extremum in bars;
Buzzer on RSI Symmetric on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicators
The RSI Symmetric indicator approximated by function of the known Buzzer indicator. Display for the high timeframe is provided. 2 types of signals are of interest: 1. Position of the RSI line concerning the approximated line 2. The trend direction of the approximated line  Indicator parameters: RSI TimeF rame - the worker  timeframe (it has to be equal or more than current); RSI Period - no comments; Buzzer Period is the period of approximation of the RSI Symmetric indicator; Buzzer Ave
Variant Week Fibo Automat
Aleksandr Martynov
Indicators
Индикатор отображает 4 текущих уровня между, которыми находится цена. Уровни вычисляются на основе диапазона предыдущей недели. Количество и значение уровней произвольное   и выражается в процентах . Положение уровней отсчитывается от минимума предыдущего дня (пример можно посмотреть в описании параметров). Целесообразно размещать уровни в строке настроек по порядку, тем не менее индикатор сам их отсортирует и если обнаружатся уровни отстоящие менее чем на 1% выдаст ошибку. Индикатор работает н
ZigZag Level
Aleksandr Martynov
Indicators
One of the disadvantages of the ZigZag indicator when working with advisers is the need to find the latest extremes. For this purpose, various algorithms of history analysis in indicator buffers are used. However, the indicator itself knows these values and can therefore display them. To this target, the ZigZag Minimum indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37975 ) has been refined. The zero buffer stores the value of the last maximum. The first buffer stores the value of the last m
ZigZag Mini Extra
Aleksandr Martynov
Indicators
Not a logical continuation of the ZigZag indicator series is an indicator cut to an absolute minimum. An important property of this indicator is that it will never redraw the value of a completed bar. Based on previous indicator algorithms, e.g. ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37975 ). Parameters: Depth  - is depth of search of a local extremum in bars; On minute calc  - is switching ON/OFF of calculation on minute bar (it is switched off - calculation on each tic).
ZigZag Mini Extra on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicators
The proposed indicator is based on the ZigZag Mini Extra indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/42632 ). Unlike the prototype can be built at the price of Close or High-Low with the established timeframe. The prices of the current timeframe will be used when calculating the indicator on the highest timeframes at Close price, . Indicator parameters: ZigZag TimeFrame = PERIOD_CURRENT - operating time frame (must be equal or more than current timeframe); Depth = 12 - depth of loca
Universal ZigZag on RSI HTF
Aleksandr Martynov
Indicators
The ZigZag indicator is based on the RSI indicator. This makes it possible to identify significant extremes. Different calculation options are provided: - RSI indicator at Close or Hi-Low prices (1 and 2 buffers respectively in OnClose mode - the first buffer, in Hi-Low mode the first buffer at High price, the second buffer at Low); - ZigZag indicator by period (standard) or minimal deviation. (The ZigZag indicator values are always in zero buffer.) If you use a higher timeframe, make sure
Trend Ranger
Aleksandr Martynov
Indicators
The indicator does not use predictions. It merely shows what range the price is in. However, it does a good job with chart markings and mapping current trade preferences. It can act as an independent tool of medium and long-term urgent trade, and together with oscillators it is possible to build a good scalper system. Important! The signal is 0 bar - does not repaint! Indicator parameters: Zone Range (Pips) - size of zone in pips excluding the number of characters; Line or Histogram Width -
Intensive Lite about Yuriy Antonov AcademyFX
Aleksandr Martynov
Indicators
Based on the course records of Yuri Antonov (academyfx.ru) YouTube Channel: https://www.youtube.com/playlist? list=PLj3wALUOwoZ9kdacS09K9bjD1zulR _ HJh The indicator is intended for people who know the strategy but find it difficult to mark the graph.  Approaches the new Intensive MD system. The default parameters are set as of mid-2019. For a 5-digit EURUSD account! You can work on the 4-character after the parameters are recalculated. The current parameters can be found on the author 's
Fractal with levels
Aleksandr Martynov
Indicators
Indicator of fractals with adjustable indents. Designed according to an original simplified algorithm for use in EA. The main ones in the indicator are lines showing the levels of the current fractals, which allows you to read the values ​ ​ of the last fractal in one operation. It works on a closed bar, so it does not redraw and does not load the terminal with calculations. It should be understood that the indicator is late with the detection of the fractal by the number of bars on the righ
Trend Ranger XO
Aleksandr Martynov
Indicators
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены! Индикатор отображает на графике другой популярный индикатор XO, представленный на рисунке в подвале. Важно! Сигнальным является 0 бар - не перекрашивается!  Параметры индикатора: Zone Range (Pips)   - размер зоны в пипсах без учета количества знаков; Line or Histogram Width   - ширина линий или гистограммы;    Zone Draw Type  - способ отрисовки зон: в виде гистограммы или линий на графике; Up Zone Color   -  цвет зоны BUY; Down Zone Color   - цвет зо
Real NonRePaint MultiTimeFrame RSI
Aleksandr Martynov
Indicators
Indicator from the Real Non RePaint MultiTimeFrame (Real NRP MTF)  series. Specially designed to display the RSI standard indicator reading from the Senior TimeFrame (TF) to the Junior. The indicator differs from the standard scale - symmetrical relative to 0. Add 50.0 to the readings to get the standard values. Does not look into the future for history at the senior TF. DOES NOT DIFFER from the standard real-time indicator readings (including bias), but shows the actual indicator readings on th
Real NonRePaint MultiTimeFrame Heiken Ashi
Aleksandr Martynov
Indicators
Indicator from the Real Non RePaint MultiTimeFrame   (Real NRP MTF)  series. The indicator is based on the standard one. Does not redraw in any mode: the last closed candle is a rock. Does not look into the future for history at the senior TF. The formula for sensitivity enhancement has been changed (disabled in settings). It works on the current TF or older ones with the display on the current one. The last closed Heiken Ashi candle of the current timeframe before the opening of the new senior
Real NonRePaint MultiTimeFrame Stohastic
Aleksandr Martynov
Indicators
Indicator from the  Real Non RePaint MultiTimeFrame  (Real NRP MTF) series. Specially designed to display the standard Stohastic indicator from the senior timeframe (TF) to the junior. The indicator differs from the standard scale - symmetrical relative to 0. Add 50.0 to the readings to get the standard values. Does not look into the future for history at the senior TF. DOES NOT DIFFER from the real-time standard indicator (offset-based), but shows the actual indicator counts on the history f
Real NonRePaint 3TF RSI With Special Averaging
Aleksandr Martynov
Indicators
Индикатор содержит 3 RSI с возможностью выбора рабочего таймфрейма, периода и параметра сглаживания каждого. Не перерисовывает начиная с 1 бара. При задании параметра сглаживания большего 1 показания будут обработаны специальным образом, для исключения мелких колебаний. Возможно использовать в качестве готовой торговой системы, где показания старших ТФ определяют тренд, а младший используется для поиска точек входа, в качестве примера может служить система Дмитрия Брылякова  https://www.infoclub
Dynamic Fibo Level
Aleksandr Martynov
Indicators
Индикатор отображает динамические разворотные уровни по шкале Фибоначи. Основан на индикаторе ЗИГ-ЗАГ, который управляется периодом и минимальной глубиной для переключения тренда. Если указать глубину переключения равной 0, то она не будет участвовать в расчетах индикатора. Используется неперерисовывающий сформированные вершины индикатор - возможны несоответствия экстремумов со стандартным индикатором ЗИГ-ЗАГ. Расчитывается на закрытом баре, действие зоны отображается для текущего бара. Основные
CCI on high timeframe non repaint
Aleksandr Martynov
Indicators
Commodity Channel Index. Не рисующий индикатор для отображения старшего таймфрейма (далее ТФ) на текущем графике. Возможно использовать на текущем ТФ. Несколько вариантов расчета по различным ценам и используемым мувингам. Параметры: TimeFrame  - должен быть больше равен текущему. Period  - должен быть больше 1. Price Type  - варианты:  Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased. MA Metod  - метод вычисления на основе МА: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA. Sm
Filter:
No reviews
Reply to review