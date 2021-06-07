Heiken Ashi Scanner 4 Timeframes NRP

Аттракцион невиданной щедрости - треть цены!



Сканер Heiken Ashi на четырех таймфреймах.

Индикатор не рисует и не подсматривает историю.

Модифицированный расчет повышает чувствительность!

Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма.

В нулевом (скрытом) буфере хранится информация о совпадении трендов на всех рабочих ТФ. Эта опция упрощает анализ и чтение из советников.



Требователен к истории.

Наиболее простое отсутствие данных по старшим ТФ проверяется при загрузке.

Основные параметры в индикаторе задают таймфреймы в порядке возрастания, при нарушении порядка, пропуске и т.п. порядок будет принудительно сформирован от младшего таймфрейма.

Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма.