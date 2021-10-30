Variant Week Fibo Automat

Индикатор отображает 4 текущих уровня между, которыми находится цена.

Уровни вычисляются на основе диапазона предыдущей недели.

Количество и значение уровней произвольное и выражается в процентах.

Положение уровней отсчитывается от минимума предыдущего дня (пример можно посмотреть в описании параметров).

Целесообразно размещать уровни в строке настроек по порядку, тем не менее индикатор сам их отсортирует и если обнаружатся уровни отстоящие менее чем на 1% выдаст ошибку.

Индикатор работает на таймфреймах не выше D1. Не рекомендую использовать таймфрейм выше H1 (при сильном движении уровни могут не переключиться, потому как индикатор рассчитывается по закрытой свече).

Параметры:

пример задания уровней с разделителем ";" (установлен по умолчанию).

levels -500.0;-450.0;-400.0;-350.0;-300.0;-250.0;-200.0;-176.4;-161.8;-150.0;-138.2;-123.6;-100.0;-76.4;-61.8;-50.0;-38.2;-23.6;0.0;23.6;38.2;50.0;61.8;76.4;100.0;123.6;138.2;150.0;161.8;176.4;200.0;223.6;238.2;250.0;261.8;276.4;300.0;350.0;400.0;450.0;500.0

ВНИМАНИЕ! Не надо пугаться отсуствия невыделенной для редактирования строки, из-за особенностей отображения длинная строка не может прорисоваться, смотрите скриншоты 2 и 3. На 3 скриншоте видно, что в режиме редактирования ВСЕ отображается.



sep - разделитель (по умолчанию установлен ";"), не может быть точкой или тире ("." или "-")

LevUpColor - цвет 2 верхних уровней (по умолчанию - clrRed)

LevDownColor - цвет 2 нижних уровней (по умолчанию - clrBlue)

BuffersWidth - толщина линий отрисовки буфера (по умолчанию 2)

LevelWidth - ширина уровня (по умолчанию 10), если ширина уровня = 0 буферов будет 4: HI, UP, DN, LO , если больше 0 то 8: HIup, HIdn, UPup, UPdn, DNup, DNdn, LOup, LOdn.

Нумерация уровней начинается с верхнего и идет по порядку вне зависимости от количества рабочих буферов.







