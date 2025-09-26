Aurum Sentinel Pro
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD
Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!
Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold).
Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.
Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.
🎯 KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist
Multi-Timeframe Power
-
Handel gleichzeitig und unabhängig auf 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4)
-
Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!
-
Individuelle Handelszeiten pro Timeframe für maximale Flexibilität
Intelligentes FVG-Tracking mit Close-Price Filter
-
Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs
-
Neue Close-Price Filterung: Verhindert falsche Signale durch Candlestick-Analyse
-
Präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf der Größe der FVG-Zone
Dual-Mode Trading System
-
Trend-Modus: Nutzt Chandelier Exit mit ATR-basiertem Trailing Stop
-
Sideways-Modus: Klassische SL/TP mit festen Multiplikatoren
-
Automatische Marktphasen-Erkennung pro Timeframe mittels ADX + EMA
Mehrstufiges Risikomanagement
-
1% Fixes Risiko pro Trade oder feste Lot-Größe
-
Daily Loss Limit: Automatischer Trading-Stop bei 10% Tagesverlust (anpassbar)
-
Maximale Lot Size Begrenzung (10 Lots) für Kapitalschutz
Profit Protection System
-
R1 Break-Even: Auto-SL bei Erreichen von 1x Margin Profit
-
R4 Safety Stop: Aktiviert bei 4x Margin Profit (wenn Chandelier nicht aktiv)
-
R2 Secure Profit: Teilgewinnmitnahme bei der Hälfte des R4 Profits
Optimierte Trading Sessions
-
UK Session
-
US Session
-
Kein Asia-Session Trading für fokussierte Qualitätssignale
Umfassendes Monitoring & Transparenz
-
Automatische FVG-Zonen Zeichnung auf dem Chart
-
Detailliertes Logging aller Handelsentscheidungen
-
Echtzeit-Überwachung aller aktiven Positionen
⚙️ TECHNISCHE DETAILS
-
Basiswährung: Empfohlen USD
-
Handelsinstrument: AUSSCHLIESSLICH XAUUSD (speziell optimiert)
-
Empfohlener Zeitrahmen: Arbeitet auf allen Charts, analysiert die eingestellten Zeitrahmen (M5-H4)
-
Mindestempfehlung: ECN Standardkonto
-
Maximaler Spread: 30 Pips
-
Vollständige MQL5 Compliance
🎪 HARTKODIERTE OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN
FVG Buffer pro Timeframe
SL/TP Multiplikatoren
Erweiterte Trend-Erkennung
-
Optimierte EMA-Perioden
-
ATR-basierte Separation
-
ADX-Schwelle
🎯 FÜR WEN IST DIESER EA?
-
Für Trader, die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen
-
Für Investoren, die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten
-
Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen
-
Für konservative Trader, die strenges Risikomanagement mit Daily Loss Limits schätzen
⚠️ WICHTIGER HINWEIS
Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.
Aurum Sentinel Pro – Ihr professioneller Jagdgefährte für multi-timeframe FVG Trading im Gold-Markt!
