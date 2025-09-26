Aurum Sentinel Pro

5

Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD

Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!

Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold).
Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.

Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.

🎯 KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist

Multi-Timeframe Power

  • Handel gleichzeitig und unabhängig auf 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4)

  • Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!

  • Individuelle Handelszeiten pro Timeframe für maximale Flexibilität

Intelligentes FVG-Tracking mit Close-Price Filter

  • Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs

  • Neue Close-Price Filterung: Verhindert falsche Signale durch Candlestick-Analyse

  • Präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf der Größe der FVG-Zone

Dual-Mode Trading System

  • Trend-Modus: Nutzt Chandelier Exit mit ATR-basiertem Trailing Stop

  • Sideways-Modus: Klassische SL/TP mit festen Multiplikatoren

  • Automatische Marktphasen-Erkennung pro Timeframe mittels ADX + EMA

Mehrstufiges Risikomanagement

  • 1% Fixes Risiko pro Trade oder feste Lot-Größe

  • Daily Loss Limit: Automatischer Trading-Stop bei 10% Tagesverlust (anpassbar)

  • Maximale Lot Size Begrenzung (10 Lots) für Kapitalschutz 

Profit Protection System

  • R1 Break-Even: Auto-SL bei Erreichen von 1x Margin Profit

  • R4 Safety Stop: Aktiviert bei 4x Margin Profit (wenn Chandelier nicht aktiv)

  • R2 Secure Profit: Teilgewinnmitnahme bei der Hälfte des R4 Profits

Optimierte Trading Sessions

  • UK Session

  • US Session

  • Kein Asia-Session Trading für fokussierte Qualitätssignale

Umfassendes Monitoring & Transparenz

  • Automatische FVG-Zonen Zeichnung auf dem Chart

  • Detailliertes Logging aller Handelsentscheidungen

  • Echtzeit-Überwachung aller aktiven Positionen

⚙️ TECHNISCHE DETAILS

  • Basiswährung: Empfohlen USD

  • Handelsinstrument: AUSSCHLIESSLICH XAUUSD (speziell optimiert)

  • Empfohlener Zeitrahmen: Arbeitet auf allen Charts, analysiert die eingestellten Zeitrahmen (M5-H4)

  • Mindestempfehlung: ECN Standardkonto

  • Maximaler Spread: 30 Pips

  • Vollständige MQL5 Compliance

🎪 HARTKODIERTE OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN

FVG Buffer pro Timeframe

SL/TP Multiplikatoren

Erweiterte Trend-Erkennung

  • Optimierte EMA-Perioden 

  • ATR-basierte Separation 

  • ADX-Schwelle

🎯 FÜR WEN IST DIESER EA?

  • Für Trader, die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen

  • Für Investoren, die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten

  • Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen

  • Für konservative Trader, die strenges Risikomanagement mit Daily Loss Limits schätzen

⚠️ WICHTIGER HINWEIS

Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.

Aurum Sentinel Pro – Ihr professioneller Jagdgefährte für multi-timeframe FVG Trading im Gold-Markt!

Reviews 5
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

beam79
19
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

More from author
Aurum Sentinel Exit Manager
Christian Da Costa
Utilities
Who is Aurum Sentinel Exit Manager for? PERFECT FOR: Manual gold traders who want to automate their exits Funded traders who need to adhere to drawdown limits Working professionals who cannot constantly monitor the chart Anyone who wants to avoid emotional exit decisions WORKS WITH: Any manual trading strategy All XAUUSD lot sizes Any timeframe (recommended: H1 or higher) All brokers with MetaTrader 5 UNIQUE ADVANTAGES Plug & Play - No strategy change Load the EA onto your XAUUSD chart
