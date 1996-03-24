Grid Aroon Directional Shift EA

IMPORTANT: Pre-Optimization Advisory

This Expert Advisor (EA) is a RAW, UNOPTIMIZED trading tool designed for experienced traders who love to fine-tune and customize their strategies. It is NOT a plug-and-play solution, but a powerful framework waiting for your expertise!

Grid Aroon Directional Shift Expert Advisor

Dive into a sophisticated trading approach that combines grid trading principles with the Aroon indicator's directional insights!

Core Strategy Overview: The EA utilizes a unique hybrid approach integrating:

  • Aroon Indicator Directional Signals
  • Adaptive Grid Trading Mechanism
  • Dynamic Volume Management
  • Advanced Risk Control Systems

Detailed Strategy Breakdown:

Aroon Indicator Dynamics

  • Uses a customizable Aroon period (default 14)
  • Detects trend direction and potential reversals
  • Generates buy/sell signals based on Aroon Up/Down crossovers
  • Implements a configurable bars delay between signals for reduced noise

Intelligent Grid Trading

  • Establishes multiple position levels with configurable parameters
  • Dynamically adjusts grid size and volume
  • Maximum grid levels controllable (default 5)
  • Implements volume multiplier for enhanced position scaling

Risk Management Innovations

  • Maximum risk percentage per trade controls
  • Total risk percentage limiter
  • Automatic lot size adjustment based on account balance
  • Margin requirement validation
  • Prevents over-leveraging

Visualization and Debugging

  • Optional visual panel showing:
    • Current Aroon indicator values
    • Last signal details
    • Signal history
    • Detailed logging for strategy tracking
    • Customizable debug mode

Key Customizable Parameters:

  • Aroon Period
  • Grid Size
  • Maximum Grid Levels
  • Volume Multiplier
  • Take Profit Points
  • Risk Management Thresholds

Technical Highlights:

  • Weighted Average Price (VWAP) calculation
  • Unified take profit mechanism
  • Freeze level and stops level considerations
  • Comprehensive error handling

Optimization Opportunities:

  • Fine-tune Aroon indicator parameters
  • Adjust grid trading logic
  • Customize risk management settings
  • Optimize take profit strategies

Trader's Note: This EA requires:

  • Advanced MetaTrader 5 knowledge
  • Understanding of grid and trend-following strategies
  • Willingness to extensively backtest and optimize

Continuous Improvement Recommended:

  • Thoroughly test on different currency pairs
  • Adjust settings based on market conditions
  • Monitor and refine periodically

Price: $130

Explore More Trading Solutions: Visit [Your Trading Solutions Website] for additional Expert Advisors and trading tools!

Community Support: Join our trading community for insights, optimization tips, and strategy discussions!

Disclaimer: Trading involves significant risk. This Expert Advisor does not guarantee profits. Past performance does not indicate future results. Always use proper risk management.


Recommended products
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the be
Seaguard
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experts
ChronoATR Guardian (Trend Scalping Expert Advisor) ChronoATR Guardian is a tool for automated trading on financial markets, designed to work on impulses with confirmation based on ATR (Average True Range) and trend. The advisor comes with ready-made presets for various currency pairs, making it easy to use even for beginners. ️ Key Parameters Parameter Description cSeconds Time interval (in seconds) for analyzing market conditions. PriceShotPercentATR Percentage of ATR that the price must m
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experts
This is based on the double moving average cross and arrow mark under the preparation of custom indicators EA. When the blue arrow appears, make a long order. When the red arrow appears, short the order. When the pink line crosses the green line upward, the pink line is above, the green line is below, the golden fork appears, and the blue arrow appears. When the pink line crosses the green line downward, the pink line is below and the green line is above. There is a dead fork and a red arro
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Experts
AutoFib EA is a cutting-edge expert advisor designed to harness the power of Fibonacci retracement and extension levels for automated trading. Whether you're a novice or an experienced trader, AutoFib EA empowers your trading strategy with precision and efficiency. Test The EA Before Risking Real Money.  Adjust the setting based on your testing results. Questions ? feel free to ask.   Key Features: Automated Trading: Open buy and sell orders seamlessly based on Fibonacci levels, minimizing manu
FREE
The London Fox EA
Abdurrahman Kaya
Experts
***** IMPORTANT NOTE: DO NOT FORGET TO DETERMINE THE MAIN TREND DURING THE TEST. FOR AN UPWARD TREND MAKE "TRADE LONG: TRUE" AND "TRADE SHORT: FALSE" FOR A DOWNWARD TREND MAKE "TRADE LONG: FALSE" AND "TRADE SHORT: TRUE" AND FOR A HORIZONTAL BAND MAKE "TRADE LONG: TRUE" AND "TRADE SHORT: TRUE" IN THE SETTINGS. YOU CAN ALSO CHOOSE THE LONG TRADE, SHORT TRADE OR BOTH WAY IN REAL ACCOUNT BY THE HELP OF THE BUTTONS ON YOUR GRAPH IN ANY TIME. ***** "Statistics are like mini-skirts. They give you
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Error EA
Dragan Drenjanin
Experts
Error EA Introducing Error EA: Your Advanced Forex Trading Companion for MT5 Error EA is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, crafted to elevate your forex trading experience. This sophisticated tool empowers traders with unparalleled flexibility, precision, and automation in trading currency pairs. Capable of operating across a wide range of timeframes, Error EA adapts seamlessly to various trading styles, making it an ideal companion for both novice
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
VenyGold EA
Anton Zverev
Experts
VenyGold EA       - a professional Expert using multiple strategies for trading on the currency market. Each of the individual strategies has undergone many years of development and testing on quotes with 100% modeling. Each transaction is protected by multi-level closing algorithms. Due to the use of several strategies for each currency pair,   the Expert undergoes successful testing   with 100% modeling of quotes over a long period of time. Symbol XAUUSD Timeframe M1 Deposit Minimum 300$ B
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experts
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -  high-speed tick scalper with auto-selection of parameters for each currency pair automatically. Do you dream of an adviser who will automatically calculate trading parameters? Automatically optimized and tuned? The full version of the system for MetaTrader 4:   TickSniper  scalper  for MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF The EA has been developed based on experience gained in almost 10 years of EA programming. The EA strategy works with any SYMBOLS. The
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
I invite you to buy my EA and support me,   GoldMachina MT5 10 copies left for $50 Discounted price .  The price will increase by $20  with every 10 purchases. Final price $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare! The important advantage of this EA is that you can start to trade with a minimum of $200 initial deposit, it support trading on XAUUSD(Gold) and lot size can be customized in ratio of the $2
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (291)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen, the newest and a very powerful addition to the Quantum Family of Expert Advisors. My specialty? GOLD. Yes, I trade the XAUUSD pair with precision and confidence, bringing you unparalleled trading opportunities on the glittering gold market. I am here to prove that I am the most advanced Gold trading Expert Advisor ever created. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Disco
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.53 (15)
Experts
For the first time on this platform | An EA that understands the market For the first time on this platform, an Expert Advisor uses the full power of Deep Seek. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them. Live Signal __________     Setup Timeframe: H1 Leverage: min 1:30 Deposit: min $200 Symbol: XAUUSD Broker: all This combination of Deep Seek and the Reversal Strategy is new – and that’s exactly
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe H1-M15 (any) Type Artificial intelligence Single order trading support         YES Minimum deposit 500   USD (or equivalent in another currency) Compatible with ANY broker YES (supports 2 or 3 digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Run without prior setup YES If you’re interested in artificial intelligence in trading, subscribe to my channel. I research the latest advances in machine learning, share free models, and sometimes write mini
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Algorithmic System with Adaptive Execution Logic AxonShift is an autonomous trading algorithm specifically designed and optimized for trading XAUUSD under H1 conditions. Its architecture is based on structured logic modules that interpret market behavior through a combination of short-term dynamics and intermediate trend impulses. The system avoids reactive overfitting or high-frequency exposure, instead focusing on controlled trade cycles triggered by predefined structural condition
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for modern traders. ORB has surged in popularity for its ability to capture early market momentum, and this EA rep
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Learning Machine + XGBoost Learning Model +112 Paid & Free AIs + Voting System + External & Editable Prompts) While most EAs on the market claim to use “AI” or “neural networks” but in reality only run basic scripts, Aria Connector EA V4 redefines what true AI-powered trading means. This is not theory, not marketing hype, it’s a direct, verifiable connection between your MetaTrader 5 platform and 112 real AI models, combined with a next-generation XGBoost engine, editab
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 Full installation instructions for EA AI Gold Sniper to work properly are updated at   comment #3 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based o
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Price: 404$ -> 550$ Signal:   ENEA How To: Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 with Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 is a state-of-the-art, fully automated trading algorithm that combines the power of artificial intelligence in the form of ChatGPT-5 with the precise statistical analysis of a Hidden Markov Model (HMM). It monitors the market in real time, identifying even complex and hard-to-detect market states (regimes) and dynamically adjusting its trading strategy to the prevaili
SGear
Olesia Kusmenko
5 (5)
Experts
Late Summer Sale – Only for a Limited Time!A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure SGear at the current price before the next price increase is triggered. This sale is limited – both in time and in quantity. After that, the regular market price applies. Click here -> SGear Signal to monitor the live signal. SGear – Clear Trend Logic Instead of AI Illusion SGea
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Introducing Syna Version 3+ - The Revolutionary Dual-Function AI Trading System I'm thrilled to unveil Syna Version 3+, a groundbreaking leap forward in AI-powered trading technology. This release features unprecedented direct API access to leading AI providers including OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek, and OpenRouter's extensive model ecosystem. Now with Vision input capabilities, automated API key management, and refined AI prompting protocols, Syna delivers an intui
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]  ,   [ Blog ] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that combines Martingale strategy with hed
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (11)
Experts
EA New Player   — New Generation Trading Advisor A special offer is in effect at the start of sales: first 10 copies — $390, next 20 copies — $550.  EA New Player is a unique trading advisor for MT5, built on the basis of 7 different classic trading strategies. The advisor was created without the use of artificial intelligence, only on the basis of time-tested technical analysis tools. Its main feature is the transparency of logic, simple settings and versatility for any trader. Attention slow
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Startrader Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K. Master 6 asset classes with a single advisor! No promises, No curve-fitting, No illusions. But extensive live experience. Join a growing community of successful traders
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Experts
Scalp Unscalp is a short-term bidirectional scalping system that attempts to quickly extract profit from highly accurate entries. Scalp Unscalp live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 199 USD No grid, no martingale. Every trade is entered on its own Fixed stoploss available, with virtual dynamic trailing stop system Interactive trade panel and precise lot size settings Recommended Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Timeframe: H1 Inputs Lot Size Calculatio
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (59)
Experts
SmartChoise EA – Neural Network–Powered Trading System for XAU/USD (Gold) on M1 Timeframe  The user manual is available via the link on my profile page — it has detailed explanations of all settings and options. On the Telegram channel, you can also find several accounts running SmartChoise with different balances, risk levels, and setups. This is a great way to see the EA’s real performance across multiple brokers and conditions. Price reduced for now This EA is built for long-term, controlled
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Let me introduce you to an Expert Advisor, built on the foundation of my manual trading system — Algo Pumping . I seriously upgraded this strat, loaded it with key tweaks, filters, and tech hacks, and now I’m dropping a trading bot that: Crushes the markets with the advanced Algo Pumping Swing Trading algorithm, Slaps Stop Loss orders to protect your account, Perfectly fits both "Prop Firm Trading" and "Personal Trading", Trades clean without martingale or crazy grid systems, Runs on the M15 tim
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pairs such as XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as m
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Algorithmic System with Multi-Layered Vector Logic VectorPrime is an autonomous trading system engineered for structured execution under multi-timeframe market conditions. At its core lies the concept of vector analysis, where price dynamics are decomposed into directional impulses and matrix-based structures. The system interprets market flow not as isolated signals, but as interconnected vectors forming a coherent market map. Key modules of VectorPrime: Vector Dynamics Engine — i
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Hello everyone, let me introduce myself: I am Quantum StarMan, the electrifying, freshest member of the Quantum EAs family. I'm a fully automated, multicurrency EA with the power to handle up to 5 dynamic pairs: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, and USDCAD . With the utmost precision and unwavering responsibility, I'll take your trading game to the next level. Here's the kicker: I don't rely on Martingale strategies. Instead, I utilize a sophisticated grid system that's designed for peak performa
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4 (4)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
More from author
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experts
Important Note: Please Adjust the "Distance Between Orders" Setting. Reduce it to achieve optimal results, ideally between 2 and 10. Trading in Forex and volatile markets can be challenging and risky. No strategy will be effective 100% of the time! With our new expert advisor, "Super Hedge Fighter EA," you'll gain a fresh perspective on the market! You’ll no longer fear volatility, as it will become a source of income. "Super Hedge Fighter EA" is uniquely designed to handle unstable periods and
Hope EA MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Happiness in Forex Means Winning! What if we made your winnings "Steady Winnings!" This will make you happier! (Forex is risky, you may loose all your capital) We implemented a safe and reliable strategy, that proved itself since 2010 until today! It passed COVID 19 fluctuations without any issues! The idea behind the expert to to be a super scalping expert, attacking few pips at a time. This happens while using big lot size, thus insuring handsome profit. Expert entries are very selective, w
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Safety in Forex trading is the main concern of the traders! There is no use to trade today, and loose everything tomorrow! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Here comes the power of our expert! The idea behind it is safety to the investors fund, then comes the profit. Thus this expert wont be the expert that will double your account by xx fold. It will be the expert you can rely on for steady, hassle free profits. To do so, the targets pips are minimal to insure
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Some users are very comfortable keeping their trades for ages, while other users are happy to get the least and leave :) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other products which will be added to the market soon.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experts
Some users are very comfort 2 able keeping their trades for ages, while other users are happy to get the least and leave :) If you cannot wait on your trades, then this expert will be the best for you! The expert tries to enter trades on a high probability of success, and in most cases it do catch the right wave. If not , don't worry because the expert will deal with the situation by itself and will take the trades to profits! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning) You
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Drag Race Scalper" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this is what we ended by! A drag racing scalper! (Forex is risky, you may loose all your capital) In this scalper you would expect few points per trade only. This expert is fo
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Trading Forex has a million way! One of the innovative ways is to go against the surf! Here we fight the market and work out to get our bread and butter from it :) (Trading is risky, and you may loose!) From here began the idea! Fighting the market. The Expert uses a combination of : Hedging, Grid and trend strategies to operate. This operation allows it to arrive safely even if it worked against the surf! (Trading is risky, and you may loose!) Please find the 99.9% tick data back test res
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Cent Collector is the second Expert advisor of the "Collector" Series :) The first was Penny collector :  https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site +Profile+Seller And here is the second EA : Cent Collector Those Experts are designed for Scalpers who cannot wait for ages.. As soon as the Expert realizes the profit it cash out and leave. If things went wrong, the Expert will work on managing itself by averaging and will cash out as soon as it could. This version is called Cent
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Yen Collector is the Third Expert advisor of the "Collector" Series :) The first was Penny collector :  https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site +Profile+Seller The second one was Cent collector:  https://www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site +Profile+Seller And here is the third EA : Yen Collector Those Experts are designed for Scalpers who cannot wait for ages.. As soon as the Expert realizes the profit it cash out and leave. If things went wrong, the Expert will w
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experts
Very Important: Please Adjust the "Distance between orders" .. Lower them to get good results. Higher will make the EA much safer. Trading Forex has a million way! One of the innovative ways is to go against the surf! Here we fight the market and work out to get our bread and butter from it :) (Trading is risky, and you may loose!) From here began the idea! Fighting the market. The Expert uses a combination of : Hedging, Grid and trend strategies to operate. This operation allows it to arr
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Minimum deposit is 1000$ , or 1000 Cent = 10$. (Recommended 1500$) Every 1000$ = 0.01 Lot. Please stick to the rules, as we want you to win, win and win! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)                                         Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Minimum deposit is 1000$ , or 1000 Cent = 10$. (Recommended 1500$) Every 1000$ = 0.01 Lot. Please stick to the rules, as we want you to win, win and win! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)                                         Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell f
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
LevelGuard SmartSMA Master Support & Resistance Trading with Precision LevelGuard SmartSMA leverages the power of moving averages to help you trade confidently across markets. Designed to identify dynamic support and resistance levels, this EA delivers precise trade entries and exits, empowering traders to capitalize on market movements with ease. How It Works Core Strategy: Uses a central SMA (e.g., 50 or 200-period) as a dynamic support or resistance line. Additional SMAs (optional) provide s
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Explore Our Full EA Collection Visit our website for an extensive range of expertly crafted Expert Advisors designed to empower traders of all levels. Whether you're new to trading or a seasoned professional, our tools are tailored to meet your needs. Affordable Trading for Everyone We believe in making trading accessible to everyone. That’s why all our Expert Advisors are priced at just $65 each, helping our community achieve success without breaking the bank. Unlock the Power of Automation Th
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Lion’s Roar - Trend Strength Indicator Are you ready to take control of your trading journey? The Lion’s Roar - Trend Strength Indicator is here to help you identify and harness powerful market trends with precision and confidence. Designed with traders in mind, this advanced tool is built on a robust strategy that combines trend direction with momentum validation using the Average True Range (ATR). This indicator is not pre-optimized, giving YOU the freedom to tailor it to your unique trading
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Unleash Market Volatility with the Titan Force Indicator! Are you ready to dominate the market by capitalizing on volatility? The Titan Force Indicator is your ultimate trading tool, designed for traders who thrive during periods of heightened market activity. Not Optimized for You – Yet! This indicator is a canvas for your creativity. It's been crafted to let you optimize it according to your unique trading strategies and preferences. Your skills, your edge! How Does the Titan Force Indicator
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicators
Introducing the Falcon Turn Indicator Designed for customization and optimization, this indicator empowers traders to adapt it to their unique strategies. Why Choose the Falcon Turn Indicator? The Falcon Turn Indicator leverages the power of the Parabolic SAR strategy to highlight potential buy and sell opportunities with precision and clarity. It is perfect for trend-following enthusiasts and those who value flexibility in fine-tuning their trading tools. Key Features: Parabolic SAR-Based Sign
Filter:
No reviews
Reply to review