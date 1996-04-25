Divergentor

Divergentor — это продвинутый индикатор предназначенный для выявления дивергенции - точек расхождения цены у двух различных пар с известной корреляцией. Например  EURUSD и индекса доллара DXY, USDCHF и EURUSD, ETHUSD и BTCUSD, Nasdaq100 и SP500 и тп.

Индикатор использует фундаментальную закономерность движения цены за основным активом и дает преимущество в более раннем определении разворота на текущей паре.

Индикатор может быть использован как готовая стратегия входа. Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Как это работает

Индикатор определяет места на графике где была раскорреляция цен. Более слабая пара после раскорреляции будет стремиться восстановить баланс и с большей вероятностью последует за поводырем. В таком месте и будет наша точка входа.

Особенности индикатора

  • Индикатор использует текущую пару графика и пару - поводыря для определения дивергенции и точки входа.
  • Графически отмечает места дивергенции как только таковая выявлена в соответствии с настройками.
  • Автоматически определяет корреляцию между парами если таковое заданно в настройках.
  • В случае если корреляция не определяется есть возможность задать ее вручную, +1 - прямая корреляция -1 - обратная
  • Индикатор отображает места входа в позицию, стоплосс и тейкпрофит с R:R = 1:1
  • Рассчитывает полученную прибыль в пунктах терминала с учетом текущего спреда за заданное количество бар.
  • Фильтрует ложные сигналы на основе волатильности.
  • Отмечает на графике точки входа с указанием стоплосса и тейкпрофита.
  • Уведомляет о сигналах входа: поддержка Push-уведомлений, Email и Alert сообщений.
  • Совместим с любыми таймфреймами: рекомендуемые M15, M30, H1, H4 и D1.
  • Пара - поводырь, указанная в настройка должна поддерживаться вашим брокером и ее график должен быть в терминале.
  • Основные пары поводыри DXY, EURUSD, BTCUSD, SP500

Как использовать индикатор

  1. Установка: Установите индикатор, перетащив его на график валютной пары.
  2. Переключая таймфрейм и меняя настройки индикатора определите наиболее прибыльную пару для торговли используя информационную панель индикатора по прибыльности в Buy и Sell. Торгуйте в наиболее выгодном направлении.
  3. Сигналы:
    • Синяя линия  соединяющая low свечей — сигнал на покупку.
    • Красная линия  соединяющая high свечей — сигнал на продажу.
  4. Размеры тейкпрофита можете увеличивать, размещая его в местах ближайшей ликвидности.
  5. Советы: Рекомендуется комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления для наилучших результатов.
  6. Настройте нужные вам уведомления о точках входа Push-уведомлений, Email или Alert

Корреляция основных пар 

  • EURUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция
  • USDCHF vs  DXY - Match - прямая корреляция
  • USDCHF vs EURUSD - Mismatch - обратная корреляция
  • ETHUSD vs BTCUSD - Match - прямая корреляция
  • BTCUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция
  • Nasdaq100 vs SP500 - Match - прямая корреляция

Настройки индикатора

  • Leading currency pair symbol (EURUSD, BTCUSD or DXY etc) - пара которая будет поводырем для текущей пары графика
  • Pair correlation +1 Match or -1 Mismatch - корреляция текущей пары и пары поводыря
  • Fractal right bars - минимальное количество бар в фрактале по правому склону
  • Fractal left bars  - минимальное количество бар в фрактале по левому склону
  • Fractal min ATR points - минимальный размер фрактала в пунктах терминала
  • Display indicator on historical bars - рассчитывать и отображать индикатор для заданного количества баров
  • Show infobar - показывает инфобар и считает количество взятых пунктов по стратегии индикатора
  • Line width - графическая толщина линий дивергенции в пикселях
  • Sell line color - цвет линии дивергенции для продаж
  • Buy line color - цвет линии дивергенции для покупок
  • Alert - алерт при образовании новой дивергенции
  • Push notification - пуш уведомление на телефон при образовании новой дивергенции
  • Email - email при образовании новой дивергенции
При тестировании убедитесь что котировки пары поводыря присутствует в вашем терминале.

Напишите мне после покупки и получите бонус!!!

На все замечания, предложения и отзывы обязательно отвечу с разъяснением.

Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.

Написать автору лично.

Показать все продукты этого автора

Recommended products
Chinetti pip collector XL
Andrey Kozak
Indicators
Chinetti pip collector XL is a complete turnkey trading system. If a trader does not yet have his own trading system, he can apply Chinetti pip collector XL to trading. Trading with this indicator is very easy. Even a beginner in Forex can handle it. Trading rules: wait for the indicator to start drawing a blue line. This means that the price trend is starting now. Now we are waiting for the indicator to analyze the market and draw an up arrow on the chart. At this point, we open a buy order.
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicators
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
Zip Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicators
Zip Arrow is an original indicator with flexible customization capabilities. Every user will be able to customize it according to trading style and currency pair. The indicator does not change its values, it has a filter which allows showing the signal only in the direction of the main trend. Indicator Parameters TPeriod - trend filter setting. When the value increases, the signals will be displayed only in the direction of the main trend. It is recommended to set value above 100 for explicit f
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Experts
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicators
New, more accurate version of the Xmaster indicator. More than 200 traders from around the world have conducted more than 15,000 tests of different combinations of this indicator on their PCs in order to get the most effective and accurate formula. And here we present to you the "Xmaster formula indicator forex no repaint" indicator, which shows accurate signals and does not repaint. This indicator also sends signals to the trader by email and push. With the arrival of each new tick, it constan
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
Indicators
Volume Confirm Trend Zone is the indicator for filtering sideways and confirm trend to help your system trading. Indicator can use every currency pairs, every time frame, and every broker. You can see trend zone when color to change in volume indicator. Features When the color changes to the blue: Buy Zone is a strong trend. When the color changes to the red: Sell Zone is a strong trend.
Strong Weak
Iurii Tokman
Indicators
Multi-currency indicator, analyzes 56 currency pairs simultaneously: AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY USD AUD SUMM EURAUD GBPAUD AUDNZD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDUSD EUR EURAUD SUMM EURGBP EURNZD EURCAD EURCHF EURJPY EURUSD GBP GBPAUD EURGBP SUMM GBPNZD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPUSD NZD AUDNZD EURNZD GBPNZD SUMM NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD CAD AUDCAD EURCAD GBPCAD NZDCAD SUMM CADCHF CADJPY USDCAD CHF AUDCHF EURCHF GBPCHF NZDCHF CADCHF SUMM CHFJPY USDCHF JPY AUDJPY EURJPY GBPJPY NZDJPY CADJPY CHFJPY SUMM
Automatic Premium and Discount ICT Indicator MT4
Eda Kaya
Indicators
Automatic Premium and Discount ICT Indicator MT4 The Automatic Premium and Discount ICT Indicator MT4 is a crucial ICT tool in MetaTrader 4 , designed to help traders easily spot Premium and Discount zones within market trends. This indicator automatically detects Swing Highs and Swing Lows , mapping out Premium and Discount zones based on market movements. A "P" marker appears at highs, signaling Premium levels, while a "D" marker under lows represents Discount areas. Clicking these markers act
FREE
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicators
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicators
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
ForexGumpOopster
Andrey Kozak
Indicators
ForexGumpOopster - this indicator was developed to determine the trend direction and price pivot points on the H1, H4, D1 timeframes. The default settings are for the GBPUSD currency pair. For the EURUSD currency pair, the time frame H1, H4, D1 is recommended in the indicator settings to change the parameter "smooth = 5". This indicator is well suited for traders who trade on the scalping system. The arrows on the screen indicate the points of price reversal, and the lines indicate the directio
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Round Range 5
Varinder Singh
Indicators
Introducing Round Range 5, a versatile and dynamic indicator designed to optimize your trading strategies on MT4. Let's explore how this indicator can revolutionize your trading experience by adapting round number levels to suit the unique characteristics of each instrument. In the fast-paced world of financial markets, round numbers play a crucial role. These price levels, ending with multiple zeros or other significant digits, often act as psychological barriers that influence market sentime
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
2 (1)
Indicators
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
ZeroPoint
Andriy Sydoruk
Indicators
ZeroPoint signals a change in the moving average angle, the LevelZero parameter sets the zero point circle, there are limits from -LevelZero to LevelZero including will be considered the zero point, it can be indicated in red on the histogram. Options:   LevelZero - zero point [-LevelZero, LevelZero];   Length - the length of the moving average;   Start - the starting point for calculating the angle;   End - is the end point for calculating the angle;   MetodMA - averaging method;   AppliedPric
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicators
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Comparison
Andriy Sydoruk
Indicators
The Comparison indicator can be used as an independent trading system. It is based on the idea that some currency pairs follow each other. The indicator allows you to simultaneously display another chart on the chart of one currency pair, which allows you to anticipate some movements and quite accurately determine the beginning of trends. The principle of trading by indicator signals is also simple: a currency pair, the chart of which is above, should be sold, and the one below, should be boug
Advanced reversal system RRR 1 to 5 free
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! Test version of the indicator. Works only on the USDCAD pair! The full version can be bought here https://www.mql5.com/en/market/product/61
FREE
TimeToBarEnd
Ilia Stavrov
Indicators
Indicator "Time to Bar End" (TimeToBarEnd) This technical indicator is designed to accurately track the time remaining until the current candle closes on the chart. It displays a countdown in minutes:seconds format, which is particularly useful for intraday traders and scalpers who need to know the exact closing time of the current candle. The indicator updates in real-time and offers flexible customization of its appearance. The settings include: choice of position from four chart corners, adj
FREE
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicators
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indicators
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps to
FREE
Level Wall Street
Yaroslav Varankin
Indicators
I n the tester does not work, see how it works in the video; sorry for the inconvenience. UTB is done for real-time work quotation when trading. indicator draws resistance support levels Also, when a level appears, an arrow appears where to open a deal. You will not miss any desired level approach. The indicator showed good results on all graphs and time frames. recommended settings step 1800 p.s traders selling from wall street also use resistance support levels in their analytics how do tra
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicators
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
CyberZingFx Trend Reversal Lite
Afsal Meerankutty
4.52 (23)
Indicators
CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its unique trading strategy, the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows. SCROLL DOWN TO VIEW SCREENSHOTS AND WATCH VIDEO ________________________________________________________________ Trading using CyberZingFx Trend Reversal is Simple Using the CyberZingFx Trend Reversal Indicator is ea
FREE
Comfort zone signal
Mariusz Piotr Rodacki
Indicators
The " Comfort Zone Signal " indicator identifies a daily zone that, when broken, has a high probability of the market continuing the established trend . Upon signal, the indicator calculates stop loss and take profit, which can be set by you. You can also set the trend. If the price is above the MA, it looks only for long positions, if below, it looks only for short positions. You can choose to ignore the moving average and display all signals. Additionally, you have the risk percentage displ
FREE
PipTick Pairs Spread MT4
Michal Jurnik
1 (1)
Indicators
The Pairs Spread indicator has been developed for the popular strategy known as pairs trading, spread trading, or statistical arbitrage. This indicator measures the distance (spread) between prices of two directly (positively) correlated instruments and shows the result as a curve with standard deviations. So, traders can quickly identify when the instruments are too far apart and use this information for trade opportunities.  How to use the Pairs Spread indicator Best results are attained whe
Buyers of this product also purchase
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicators
Reversal zones - levels / Active zones of a major player INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 EVERY BUYER OF THIS INDICATOR       GET ADDITIONALLY   FOR FREE   : 3 months access       to trading signals from the service       RFI SIGNALS   — ready-made entry points according to the TPSproSYSTEM algorithm. 3 months access       to training materials with regular updates - immersion in strategy and professional growth. 24/5 support on weekdays and access to a closed traders
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.69 (68)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (295)
Indicators
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicators
Currently 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch the e
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.64 (105)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is th
PipRush MT4
Hugo Feruglio
Indicators
PipRush is a technical indicator that identifies structured trading opportunities using statistical logic. It automatically draws trade setups with predefined entry, stop loss, and take profit levels. The indicator is designed for traders who want to reduce manual analysis and apply a consistent, data-driven approach. Key Features Automatically plots full trade setup, including entry, stop loss, take profit, and risk-to-reward levels Real-time dashboard displays live performance metrics Alerts f
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /        VERSION MT5 Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now, you
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
IQ Gold Gann Levels a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicators
Upper and Lower Reversal - Early forecasting system for reversal points. Allows you to find price reversal points on the boundaries of the upper and lower price movement channels. The indicator will never repaint or change the position of the signal arrows. Red arrows are a buy signal, Blue arrows are a sell signal. Adapts to any time frames and trading instruments The indicator does not repaint, it works only when the candle closes. There are several types of alerts for signals The indicator i
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (655)
Indicators
CURRENTLY 26% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a worthle
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicators
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
Indicators
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.93 (14)
Indicators
PUMPING STATION – Your Personal All-inclusive strategy Introducing PUMPING STATION — a revolutionary Forex indicator that will transform your trading into an exciting and effective activity! This indicator is not just an assistant but a full-fledged trading system with powerful algorithms that will help you start trading more stable! When you purchase this product, you also get FOR FREE: Exclusive Set Files: For automatic setup and maximum performance. Step-by-step video manual: Learn how to tra
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicators
Gold Trend - this is a good stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the price movement of an asset and reflects volatility and potential entry zones. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] The best indicator signals: For SELL = red histogram + red SHORT pointer + yellow signal arrow in the same direction + red trend direction arrow. For BUY = blue histogram + blue LONG pointer + aqua signal arrow in the same direction + blue trend direction arrow. Benefits of the
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicators
Top indicator for MT4 providing accurate signals to enter a trade without repainting! Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! It can be applied to any financial assets:  forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices.  MT5 version is here   It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of t
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicators
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the ma
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years, Quantum Breakout PRO is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout box. I
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
Indicators
Gold TMAF MTF  - this is a good stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the price movement of an asset and reflects volatility and potential entry zones. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] The best indicator signals: For SELL = red upper boundary of TMA2 above the red upper boundary of TMA1 + red fractal indicator above + yellow SR signal arrow in the same direction. For BUY = blue lower boundary of TMA2 below the blue lower boundary of TMA1 + blue fractal ind
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Am
Cycle Maestro
Stefano Frisetti
1 (1)
Indicators
If a new green  NOTE: CYCLEMAESTRO is distributed only on this website, there are no other distributors. Demo version is for reference only and is not supported. Full versione is perfectly functional and it is supported CYCLEMAESTRO , the first and only indicator of Cyclic Analysis, useful for giving signals of TRADING, BUY, SELL, STOP LOSS, ADDING. Created on the logic of  Serghei Istrati  and programmed by  Stefano Frisetti ;  CYCLEMAESTRO  is not an indicator like the others, the challenge wa
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Nirvana trend mt4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicators
Nirvana Trend — Trend indicator with multi‑timeframe confirmation and risk‑management helpers Introduction Nirvana Trend is an analytical indicator that helps structure trading decisions by delivering filtered signals, multi‑timeframe confirmation, and automatic stop/exit levels based on volatility (ATR). If you operate in environments with constraints such as daily/overall drawdown limits, this tool can support adherence to your personal rules and risk‑management framework. Use cases Structure
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicators
Arrow Micro Scalper - an indicator designed for scalping and short-term trading, integrated into any chart and financial instrument (currency, crypto, stocks, metals). In its work, it uses wave analysis and a trend direction filter. It is recommended to use on time frames from M1 to H4. How to work with the indicator. The indicator contains 2 external parameters for changing the settings, the rest are already configured by default. Large arrows indicate a change in trend direction, blue - the
Non Repaint Buy And Sell Binary Option Indicator
Denis Adha
Indicators
Buy And Sell Binary Option on the MetaTrader 4 (MT4) platform is a specialized technical analysis tool designed to assist traders in identifying binary option trading opportunities using the latest market algorithms. This indicator has been enhanced with an algorithm that incorporates the most up-to-date market information and processes it into a histogram. Additionally, the indicator comes with alert features, including pop-up alerts and email notifications. Latest Market Algorithm : Our indica
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicators
Trading System Double Trend - an independent trading system consisting of several indicators. Determines the direction of the general trend and gives signals in the direction of price movement. Can be used for scalping, intraday or weekly trading. Features Works on any time frames and trading instruments (forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices.) Simple visual reading of information that does not load the chart The indicator does not repaint and does not complete signals Works only wh
Cycle Sniper ATR Fibo Channels Multi Timeframe
Elmira Memish
4.5 (6)
Indicators
CS ATR FIBO CHANNELS MULTI TIMEFRAME Additional tool to trade with Cycle Sniper Indicator. Cycle Sniper :  https://www.mql5.com/en/market/product/51950 Indicator Draws Channels based on: - Cycle Sniper Price and Moving Averages - ATR Deviations - Fibonacci Retracement and Extensions Features: - Multi TimeFrame - Full alert and Notification options. - Simple Settings - Finds the trend change or extreme reversals. Inputs: - Arrow Mode: ATR Levels or Median Line   If Median Line is selected ind
TTM Squeeze Momentum MT4
Diego Arribas Lopez
Indicators
MT5 Version TTM Squeeze Momentum TTM Squeeze Momentum is an enhanced indicator ideal for recognizing consolidation periods in the market and the start of the next explosive move. This improved version is a volatility indicator based on John Carter's "TTM Squeeze" in which the histogram is based on a linear regression rather than a simple momentum indicator. Red dots on the middle line indicate that the market has entered a "Squeeze" zone or consolidation period, indicated in this enhanced versi
More from author
Smart Trend Line
Mikhail Nazarenko
Indicators
Indicator with an innovative algorithm for determining the direction of the trend. Shows the best results for determining the trend on any currency pairs, stocks, cryptocurrency without redrawing the result. It will help you immediately determine the profitability of the current pair and timeframe. Uses Price action patterns in conjunction with the author's unique algorithm. Suitable for both beginners and professionals for all types of trading. How to choose a profitable timeframe and optimize
Simple Order
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Utilities
Simple order is designed to make placing pending orders as easy and fast as possible. Setting a pending order takes just two steps. 1. Double-click on the price of placing an order, after that a panel with buttons for order names appears. 2. Click on the button of the required order That's it, the pending order is set. If necessary, we adjust the order by dragging, as well as change the sizes of stop loss and take profit. Don't forget to pre-set the size of the stop loss and take profit in the S
FREE
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indicators
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
BackTester FX
Mikhail Nazarenko
Utilities
BackTester FX — симулятор  ручной торговли MetaTrader 4 . Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять. Ключевые возможности Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие) Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit Работает как в тестере стратегий так и на
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicators
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Volume Fractals
Mikhail Nazarenko
4.83 (6)
Indicators
Fractal is one of the main indicators in a number of strategies. Volume Fractals has expanded the functionality of the standard indicator version. The product features fractals sorting and displaying fractals representing both price and volume extreme points. Application Stop losses Reversal signals Placing pending orders for a fractal breakout Options Bars of history - number of chart bars the indicator is displayed for Left side minimum bars - minimum number of bars to the left of the fracta
FREE
TradingSessions
Mikhail Nazarenko
Indicators
Индикатор отображает различными цветами на фоне графика три торговые сессии. Открытие - закрытие Лондон, Нью Йорк, Токио по умолчанию. Применение Для успешной торговли важно знать начало и конец торговых сессий с наибольшей ликвидностью, так как именно в это время цена делает самые большие движения. Особенности Настройки по умолчанию - торговые сессии по Лондону, Нью Йорку, Токио. Возможность выставить свои рамки тоговых сессий Алерт при открытии сессии Показ открытия дня по GMT Настройки для
FREE
BestTF
Mikhail Nazarenko
Indicators
Индикатор BestTF поможет быстро выбрать самый лучший для торговли таймфрейм валютной пары или криптовалюты. Индикатор BestTF рассчитает и покажет в таблице крутизну графика (волатильность) для всех существующих таймфреймов текущего торгового инструмента. Почему важно правильно выбрать таймфрейм Выбор таймфрейма является ключевым аспектом при торговле на валютном рынке по нескольким причинам: Торговые стратегии: Различные торговые стратегии эффективны на разных таймфреймах. Например, краткосроч
FREE
Not trading time
Mikhail Nazarenko
4 (2)
Indicators
There are time periods in the market, when trading is highly likely to be unprofitable. This indicator warns you about such non-trading situations and helps you preserve your money and time. Parameters Remind about non-trading periods: Expiration week - remind about the expiration week Consumer index day - remind a day before the release of Consumer index day NON FARM - remind a day before the release of NON FARM Christmas - remind a day before Christmas New Year Days 25.12 - 15.01 - remind abo
FREE
Del All Orders
Mikhail Nazarenko
Utilities
A script for group removal of orders of a given type. To delete, drag the script onto the chart and in the pop-up window select the type of orders to be deleted and click OK. Settings Types of orders to delete - order types to be deleted or closed ALL_PENDING - OP_BUYLIMIT, OP_SELLLIMIT, OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP ALL_LIMIT - OP_BUYLIMIT, OP_SELLLIMIT ALL_STOP - OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP ALL_MARKET - OP_BUY, OP_SELL ALL_LIMIT_BUY - OP_BUYLIMIT ALL_LIMIT_SELL - OP_SELLLIMIT ALL_STOP_BUY - OP_BUYSTOP A
FREE
OffsetGMT
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Utilities
Script for quickly determining the time offset of your broker's server relative to GMT. For correct operation in the strategy tester, many Expert Advisors require GMT time to be entered in the settings for the terminal where testing is being performed. Developers are forced to enter the GMT offset for testing separately, as such functions are not provided in the tester. This script can help quickly determine the time offset in your terminal relative to GMT. Parameters Day light saving time for
FREE
POC level
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Indicators
POC level is the most important tool for trading in the Forex market when it is impossible to see real volumes. The POC level displays the Point Of Control (POC) levels of the   Market Profile   on the chart for the area marked with a rectangle. This indicator will significantly improve the accuracy of your position entries. The indicator automatically calculates the POC level for any array of candles marked with a rectangular area. Application To get the POC level, just create and drag a rectan
POC line
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Indicators
Индикатор POC line автоматически находит накопления крупных игроков и отображает структуру перетекания объемов, в виде линии проходящей по уровням Point Of Control (POC) - максимальных горизонтальных объемов. Незаменим для торговли на рынке FOREX. Применение Уровни установки лимитных ордеров Уровни за которые прячут стоплосс Для переноса стоплосса в качестве трала Установите индикатор на любой график, и он самостоятельно найдет и выделит уровни Point Of Control свечных флетов и накоплений. Расч
MultyTrend PA
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Indicators
The indicator combines the principles of    Price Action    and a unique filtering algorithm with feedback for the three movings, this allows you to determine the pivot points and the current trend on any timeframe with a high probability.   MultyTrend PA is an evolution of the Trend PA indicator and can be used on the principle of the three Elder screens, with everything you need is displayed on the same graph. Line 1 fast moving, Line 2 main moving, Line 3 - slow moving to determine the direct
Scalper gun
Mikhail Nazarenko
4.5 (2)
Indicators
Scalper gun   - the main weapon for trade in scalping and swing, with visualization and alert of entry points. The indicator works in both trend and non-trend market conditions. Suitable for beginners and experienced traders. SCALPER GUN surpasses popular top indicators of this site in speed, quality of visualization and accuracy of entry !!! Before buying, download the Scalper gun demo and compare it with similar indicators for scalping in the MT4 tester. Features This is a complete trading sy
Fractal Pro
Mikhail Nazarenko
Indicators
Fractal Pro   is a professional version of the display of fractals with additional filtering. Visualizes fractals by price and volume. Suitable for defining entry points for scalping and swing, as well as for intra-day, mid-term trading. Fractals - candles on which the price turned in the opposite direction. Volumetric fractal is an extremum not only in price, but also maximum in volume. Features Visualizes the location of price reversals. Marks candles that are fractals both in price and volum
Simple trend
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Indicators
Simple trend   is a professional version of the trend indicator and entry points. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine the trend. Shows the change in the direction of price movement on any currency pairs, without redrawing the result. Suitable for determining entry points for scalping and swing, as well as for intraday, medium-term trading. Features Marks trend reversal locations and directions. Suitable for all types of trading, in any markets. Allows you to enter
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicators
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
Momentum Pro
Mikhail Nazarenko
Indicators
Professional version of the Momentum indicator. Works great on trending currency pairs, and also accurately shows where to top up positions by trend. It displays the direction of entry on the chart with arrows and alerts when an entry point appears. With a minimal interface has high functionality. Features It has no lag and gives a noticeable advantage over the standard Momentum indicator Simple and intuitive graphical interface, minimum settings. Settings of each moving for your trading style.
Momentum DX
Mikhail Nazarenko
5 (1)
Indicators
The indicator shows points for the continuation of the trend for currency pairs with the participation of the USD dollar with a probability of more than 80%. The algorithm is based on comparing the momentum of the current currency pair with the momentum of the DX dollar index at the current time. Using the dollar index allows us to evaluate not only the current pair, but the entire picture for all major currencies at once. This approach increases the reliability and reduces the number of false p
Imbalance SM
Mikhail Nazarenko
Indicators
Imbalance is one of the important zones on the chart, to which the price will always strive to cover it. It is from the imbalance zone that the market most often makes significant reversals, rollbacks and gives entry points that you can successfully trade. In the   Smart Money   concept, the imbalance zone is used to find an entry point, as well as a place for take profit at the level of imbalance overlap by the price. Until the imbalance is overlapped, it is the closest target for the price. Ho
Sessions master
Mikhail Nazarenko
Indicators
Session master - индикатор торговых сессий с расширенными возможностями. По умолчанию отображает Азиатскую, Лондонскую и Нью Йоркскую сессии, с возможностью самостоятельно настроить каждую сессию индикатора под свою торговлю.  Описание Отображает прямоугольной областью заданный период в часах дня Максимум и минимум сессии соответствуют максимам и минимумам прямоугольных областей сессий Индивидуальная настройка для каждой сессии, имя, цвет, период в часах Автоматически переводит время сессий зада
Liquidity DWM
Mikhail Nazarenko
Indicators
Индикатор LiquidityDWM  отображает на графике не перекрытую дневную, недельную, месячную ликвидность и предназначен для определения предрасположенности направления ценового движения.  В концепции движения цены рынок всегда стремиться в сторону ликвидности для ее снятия, поэтому для торговли очень важно знать рыночную предрасположенность движения цены. Индикатор LiquidityDWM покажет вам самые важные уровни ближайшей ликвидности, куда стремиться рынок в первую очередь. Знание первоочередной цели д
VWAP pro
Mikhail Nazarenko
Indicators
VWAP   (Value Weighted Average Price)   is an indicator of market makers and banks. It is used by professional traders for intraday, weekly and long-term trading. If you are not familiar with it yet, it is high time to figure it out. How does VWAP work? VWAP shows the volume-weighted average price over a certain period. Its calculation takes into account both the price change and the volume of transactions in each candle. Candles with a higher volume have a greater impact, which increases the ac
BackTester Pro
Mikhail Nazarenko
Utilities
BackTester Pro is a manual trading simulator for historical data in the MetaTrader 4 Strategy Tester. It allows you to simulate market conditions, manually open and close trades, and analyze strategies without risking your deposit. Main Features Manual trading emulation in MT4 visual strategy tester Compatible with any symbols and timeframes Fast order execution (open/close) Customizable lot size, Stop Loss, and Take Profit Integrated logging and trade statistics in MT4 tester Perfect tool for s
Simple Trend MT5
Mikhail Nazarenko
Indicators
Simple trend mt5   is a professional version of the trend indicator and entry points. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine the trend. Shows the change in the direction of price movement on any currency pairs, without redrawing the result. Suitable for determining entry points for scalping and swing, as well as for intraday, medium-term trading. Features Marks trend reversal locations and directions. Suitable for all types of trading, in any markets. Allows you to en
Fast Trend MT5
Mikhail Nazarenko
4 (1)
Indicators
Fast trend  - профессиональная версия индикатора определения направления тренда и точек входа. Индикатор с высокой вероятностью определяет направление тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата.   Для определения тренда использует Price action и авторский уникальный алгоритм фильтрации.     Подходит для всех видов торговли, как для скальпинга так и для  долгосрочной торговли. Данная версия индикатора это другая ветка эволюции алгоритма индикатора Simple Trend
POC level MT5
Mikhail Nazarenko
Indicators
The indicator automatically calculates       and displays the level of the maximum       real   volume Point Of Control (POC) of the Market Profile for the   array of candles   highlighted by a rectangular area. This will significantly increase the accuracy of your position entries when trading POC bounces and reversals. Attention when testing the demo version!   In the MT5 strategy tester , there is no possibility of dragging a rectangle and this is a problem of limitations of the MT5 strategy
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicators
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
Smart trend line mt5
Mikhail Nazarenko
Indicators
Индикатор с уникальным авторским алгоритмом определения направления тренда. Показывает лучшие результаты определения тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата. Имеет встроенную статистику, что поможет сразу определить прибыльность текущей пары и таймфрейма. Использует паттерны Price action в связке с уникальным алгоритмом фильтрации. Подходит как новичкам так и профессионалам для всех видов торговли. Как выбрать прибыльный таймфрейм и оптимизировать индикато
Filter:
No reviews
Reply to review