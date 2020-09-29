Indicator Trend Beautiful Indicator
- Indicators
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- Version: 1.2
- Updated: 6 November 2020
- Activations: 20
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
I found it useless