Indicator Trend Beautiful Indicator

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Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
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The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
THE GRAFF III
Charles Harper
Indicators
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
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Indicators
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indicators
Pan PrizMA CD Phase is an analogue of the МetaТrader 5 indicator , and is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details . Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave status parameter (which is close in meaning to the trigonometric phase or the angle of the radius-vector rotation in the trigonometric p
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The Name Green Wall : Arrows hits a lot of TP, by changing the idea of non using SL as something bad, but instead use Small TP and a lot of free Margin and Patience. Use micro TP and a lot of Free Margin with this indicator on Forex. It also can be used with Binary Options. This strategy is intended to be traded Manually. This Indicator runs on Open Bar, arrows will delete when price are against it. The only Indicator Parameter is Alerts true/false, all the rest is included inside the code. Arro
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Golden Monowave is monowave indicator, the monowave theory is one of Elliott wave approach and one of most complicate and accurate method. Golden Monowave can shortcut many major steps to identify and describe the monowave. It works on any timeframe and with any trading instrument, including currencies, indices, futures, etc. Input Parameters initial_Bars - set the initial number of bars to calculate. wave_color - select the color of the wave. label_color - select the color of labels. temp_labe
Ticks Size
Viktor Kolmakov
Indicators
This indicator displays in a separate window the difference between the number of points which increased the price, and the number of points that decreased the price during the time interval specified in the settings. The time interval for calculation is expressed as the number of bars of the chart the indicator is attached to. This approach allows you to evaluate the movement direction (growth or fall) of the instrument's price, the strength of the movement and the size of the movement in point
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
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The Expert Advisor places limit orders for breakdown according to 2 indicators. When 1 order triggers, the second order is deleted automatically. There is a virtual trailing from 1 point. I recommend to set the minimum possible distance (from the price to a pending order) (depending on the symbol on which it costs). I recommend setting the trailing from 10 points in the strategy tester.
Best Time
Aleksandr Nadein
Experts
Советник выставляет ордера по времени,для его существует 2 настройки (М,М2).При убыточных сделках срабатывает локирование ордеров,что помогает существенно сократить просадку.Советник адаптирован для работы с малыми депозитами(от 1$ ,если это позволено брокером).Он так же будет интересен ,тем трейдерам которые зарабатывают не только на сделках,но и за счет ребейтов,так как совершает большое количество сделок(в среднем  около 50 в день.  Slippage   = 3;           //  Slippage  Lot        = 0.1;   
Time easy
Aleksandr Nadein
Experts
советник торгует на пробой уровней.Приносит не плохую прибыль.В настройках очень прост.   _Parameters_EA="----- Parameters      EA";     Slippage    = 3;            //  Slippage     Lot         = 0.01;         //  Lot     RangeO      = 150;          //  distance from price     oSL         = 150;          //  SL     oTP         =150;           //  TP     max_spread   =100;          //  MAX SPEAD     Magic=-1;                   //  Magic (-1 All)     text_color=Lime;            //  text_color ext
SLine
Aleksandr Nadein
Indicators
Входные параметры отсутствуют.По индикатору просто определять направление движения цены.Если линии сходятся,то используем ордера на пробой,если расходятся используем SELL,BUY,SELLLIMIT,BUYLIMIT.Работает на любых  периодах.С любыми парами.Для нахождения минимального и максимального расстояния между линиями,нужно использовать инструмент"перекрестие".Для пары EURUSD на периоде М15,можно применять значения :для схождения <80 п.п.,а максимальное >500-800 п.п. Удачи в торговле!!!    There are no input
MultiPro
Aleksandr Nadein
Experts
EA мультисоветник,в тестере не работает!!!Торгует по 9 валютным парам.Прибыль зависит от ,Вашего,риска.На минимальных настройках приносит не большую прибыль.Рекомендую подключиться к сервису  https://fxcash.ru/?id=X65414 . Рекомендуемые пары   extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters       Symbol"; extern  string Symbol1 = "EURUSD"; extern  string Symbol2 = "EURCHF"; extern  string Symbol3 = "EURCAD"; extern  string Symbol4 = "CADJPY"; extern  string Symbol5 = "USDCAD"; extern  string
MultiHu
Aleksandr Nadein
Experts
The multi-adviser in the tester does not work, it needs all currency pairs, and in the tester only one !!! We need tests and suggestions for the work of the advisor!!extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters       Symbol"; extern  string Symbol1 = "EURUSD"; extern  string Symbol2 = "EURCHF"; extern  string Symbol3 = "EURCAD"; extern  string Symbol4 = "CADJPY"; extern  string Symbol5 = "USDCAD"; extern  string Symbol6 = "AUDUSD"; extern  string Symbol7 = "CADCHF"; extern  string Symbol8
Close All Symbol
Aleksandr Nadein
Experts
Советник помощник!!!Сам сделки не ставит,но полностью контролирует открытые позиции по всем валютным парам. Будет отличным помощником активным трейдерам,  использующих не сколько валютных пар в своей торговле. Принцип работы-закрытие по общему профиту или общему убытку,все открытые ордера. Профит расчитывается в валюте депозита,а Убыток в % . Параметры советника Profit  =10; Loss    =1 %; Если есть предложения по работе ЕА,пишите обсудим!!! Удачной всем торговли!!! 
ViPa
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор ViPa-это мощный инструмент ,который работает как в трендовых,так и флетовых рыночных условиях.Отлично подходит как для новичков,так и опытных трейдеров. 1.Очень прост в использовании. 2.Не имеет входящих параметров. 3.Визуализация с помощью понятных картинок. 4.Не требует дополнительных индикаторов. 5.Работает по всем инструментам. 6.Идеально подходит для скальпинга. 7.Не перерисовывается. 8.Входы с низким риском.
Rom
Aleksandr Nadein
Experts
The adviser works on the indicator, the martingale is used in the strategist, and when you turn it on, you can disable it in the settings. Recommended pair USDCHF extern int             Sl     =  0;         //  SL extern int             Tp     =  50;        //  TP extern int             Tral   =  10;        //  Trailing 1 pp extern int            magic   =  3456346;   //  Magic extern double          lot    =  0.01;      //  Lot extern bool     ilan_martin   =  true;      //  true or false ex
Rom Easy
Aleksandr Nadein
Experts
Demo version with full functionality, time limit. You have one week to test the product. Trading is carried out according to the indicator. In the settings, there is a limit on the number of opened orders. Recommended currency pair USDCHF. It works on all time frames. Recommended M5. To limit losses used StopLoss. The adviser is suitable for trading both for beginners and professionals, settings are minimized.
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experts
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
TradeOn
Aleksandr Nadein
Experts
It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering. EURUSD M5. It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds to ensure margin requirements. It works with all open orders, even open manua
Greedy
Aleksandr Nadein
Experts
indicatorless advisor. Entry points are calculated from market movement. Recommended pairs EURUSD,USDJPY.TF H1 extern double Tp              = 200;     //TP extern double Tp1             = 15;      //TP1 extern double Sl              = 15;      //SL extern double Lot             = 0.1;     //Lot extern int    Magic           = 56;      //Magic        int    slippage        = 3; extern bool   ilan_martin     = false;   //Closing on opening   extern bool   zkrplu          = false;   //Closing wi
EA Bb
Aleksandr Nadein
Experts
Ea is a fully automatic trading system. The system is based on indicators and additional filters for signals. Orders are closed by profit or stop loss.It is possible to trade both one order and the inclusion of additional orders.This can affect the level of drawdown. When trading one order, your drawdown remains at a minimum position, which significantly reduces the load on the deposit.The adviser is suitable for both beginners and experienced traders.The indicator data is processed by the trip
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experts
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
InfoLot
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор помощник при торговле на валютных рынках.Работает на любых таймфреймах и любых валютных парах.Стоит его установить на любое открытое окно,чтобы получить текущую информацию по счету.Для более детальной информации нужно зайти в историю терминала и выбрать конкретный период торговли.Это может быть один день,последние три дня,неделя,месяц или вся торговля по данному счету.Индикатор учитывает все протаргованные сделки доступные в истории за выбранный период времени и по все торгуемым инстру
PL indicator
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор информационная панель. 1 строка отображает текущий профит по счету(по всем валютным парам) весь заработанный профит по текущей валютной паре(где стоит индикатор). 2 строка отображает позиции на SELL ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам SELL. 3 строка отображает позиции на BUY ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам BUY/ 4 строка отображает EQUITY. 5 строка отображает лотность закрытых ордеров п
Tractor
Aleksandr Nadein
Experts
This adviser works on indicator signals. The signal is obtained when two MA lines cross. Indicator settings are present in the adviser settings, you can change the Timeframe and prices on which the indicators work. When a signal is received, the adviser places two pending orders. After one of the orders is triggered, the second one is automatically deleted . The EA also has TakeProfit, StopLoss and Trailing. There is a spread limit for selecting currency pairs. Automatically determines the minim
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experts
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, ABLE TO TRADE YOURSELF AND WITH THE HELP OF A TRADER! THE PANEL SHOWS THE ENTIRE DOWNLOAD TO HELP WHEN TRADING. BUTTONS PRESENT   1.CLOSING PROFITABLE ORDERS  2. CLOSE ALL ORDERS  3. LOCKING THESE POSITIONS TO SET UP THE EXPERT, THE DISTANCE IS USED, WHICH DEPENDS ON THE TREND TO OPTIMIZE THE TREND, THERE IS A SPECIAL ALGORITHM! WHEN TRADING, YOU CAN ADD OPENING ORDERS MANUALLY, IT IS ALSO POSSIBLE TO LOCK ALL OPEN ORDERS! IF YOU DO NOT TRADE WITH THE HELP OF
BigBrosers
Aleksandr Nadein
Experts
ADVISOR ASSISTANT, CAN TRADE ITSELF BY THE ALGORITHM OF OPENING PENDING ORDERS. 1. OPENING PENDING ORDERS OF TWO TYPES IN THE BUY SIDE (BUYLIMIT BUYSTOP) ORDERS ARE OPEN AT A SET DISTANCE WITH MODIFICATION BY A SET DISTANCE 2. OPENING PENDING ORDERS TO SELL (SELLLIMIT SELLSTOP) WHEN IT IS NOT NECESSARY TO BRING LOSS-LOSING ORDERS INTO A PLUS, THERE ARE A NUMBER OF ALGORITHMS 1.CLOSE ALL OPEN ORDERS WITH OPPOSITE ORDERS 2. AFTER OVERLAPPING ORDERS, CLOSE ORDERS WITH POSITIVE PROFIT 3. REFINEMENT
Always a plus
Aleksandr Nadein
Experts
IT DOESN'T WORK CORRECTLY IN THE TESTER, IT'S MADE TO PASS TESTS ON mq5!!! It is better to test the advisor on a demo account! The advisor is always in the black. Does not use old indicators, developed using GPT, which eliminates errors in operation. Suitable for use on all instruments.Shows positive dynamics.GPT calculation confirmed the expert's work.At long distances, a grid is used, which brings a good profit. During long movements, the profit comes in parts from the main budget.
Scaner Arrow
Aleksandr Nadein
Experts
The advisor will help you test any indicator that puts arrows for opening orders. In order to find out the code of the arrows that the indicator puts, you need simple steps. Place the indicator on the chart. Point the mouse over the chart and press the right button. In the window that appears, select a list of objects. In in the list of objects, select the arrow and on the right side click properties. This way you will receive the arrow code for one side of the trade, this can be used when tradi
MFT readings
Aleksandr Nadein
Indicators
PIN BAR PRO SIGNALS (MT4) Professional Pin Bar Indicator with Smart Money Logic and Breakout Confirmation Overview PIN BAR PRO SIGNALS is a powerful price action indicator designed to detect high-quality Pin Bars and generate precise BUY and SELL signals based on real market behavior. Unlike standard indicators, it does not rely on simple pattern detection. Instead, it analyzes what happens after the pattern — ensuring only confirmed and high-probability setups are displayed. Key Featur
SLine 5
Aleksandr Nadein
Indicators
Данный индикатор помогает трейдеру выявить импульс цены,а также рассчитать его силу относительно среднего истинного диапазона движения цены. Индикатор будет незаменимым помощником для трейдеров использующих в своей торговой стратегии,теорию "Снайпер",в которой для торговли используются так называемые "импульсные уровни".Индикатор работает с любыми валютными парами находящимися в окне Обзор Рынка МТ5,металлами,индексами и т.д. Для работы по индикатору,нужно дождаться момента,когда 3 линии с вверх
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Vladimir Gerasymchuk
736
Vladimir Gerasymchuk 2020.11.25 01:14 
 

I found it useless

Aleksandr Nadein
2763
Reply from developer Aleksandr Nadein 2020.12.08 12:27
the settings contain the Rperiod parameter, which adjusts the accuracy of the readings for the selected TF please rate the product
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