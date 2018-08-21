TradingSessions
- Indicators
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Mikhail NazarenkoМое кредо как программиста и трейдера:
1. Простота, легкость и универсальность кода.
2. Максимальная автоматизация процессов.
3. Минимальное количество настроек.
4. Минимальная загрузка графика виджетами, только самое необходимое.
- Version: 1.1
Индикатор отображает различными цветами на фоне графика три торговые сессии. Открытие - закрытие Лондон, Нью Йорк, Токио по умолчанию.
Применение
Для успешной торговли важно знать начало и конец торговых сессий с наибольшей ликвидностью, так как именно в это время цена делает самые большие движения.
Особенности
- Настройки по умолчанию - торговые сессии по Лондону, Нью Йорку, Токио.
- Возможность выставить свои рамки тоговых сессий
- Алерт при открытии сессии
- Показ открытия дня по GMT
- Настройки для белого фона графика по умолчанию, для черного - автоматически
Настройки
- ---------- Session 1 ON ------------ - включение сессии 1
- Hour start session 1 (GMT/UTC, Start London 7) - час начала сессии 1 по GMT
- Hour end session 1 (GMT/UTC, End London 16) - час окончания сессии 1 по GMT
- Alert to start session 1 - алерт при открытии сессии 1
- Color of session 1 - цвет фона сессии 1
- ---------- Session 2 ON ------------ - включение сессии 2
- Hour start session 2 (GMT/UTC, Start New York 12) - час начала сессии 2 по GMT
- Hour end session 2 (GMT/UTC, End New York 21) - час окончания сессии 2 по GMT
- Alert to start session 2 - алерт при открытии сессии 2
- Color of session 2 - цвет фона сессии 2
- ---------- Session 3 ON ------------ - включение сессии 3
- Hour start session 3 (GMT/UTC, Start Tokyo 23) - час начала сессии 3 по GMT
- Hour end session 3 (GMT/UTC, End Tokyo 8) - час окончания сессии 3 по GMT
- Alert to start session 3 - алерт при открытии сессии 3
- Color of session 3 - цвет фона сессии
- ---------- General property ------------ - общие настройки
- Days of history - количество дней на истории для показа сессий
- Show line opening of GMT day - показывать разделители дней по GMT
- Color of line opening of GMT day - цвет разделителей дней по GMT
Буду рад Вашим отзывам, обсуждению и предложениям по улучшению индикатора.
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