Divergentor — это продвинутый индикатор предназначенный для выявления дивергенции - точек расхождения цены у двух различных пар с известной корреляцией. Например EURUSD и индекса доллара DXY, USDCHF и EURUSD, ETHUSD и BTCUSD, Nasdaq100 и SP500 и тп.

Индикатор использует фундаментальную закономерность движения цены за основным активом и дает преимущество в более раннем определении разворота на текущей паре.

Индикатор может быть использован как готовая стратегия входа. Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Как это работает



Индикатор определяет места на графике где была раскорреляция цен. Более слабая пара после раскорреляции будет стремиться восстановить баланс и с большей вероятностью последует за поводырем. В таком месте и будет наша точка входа.

Особенности индикатора



Индикатор использует текущую пару графика и пару - поводыря для определения дивергенции и точки входа.

Графически отмечает места дивергенции как только таковая выявлена в соответствии с настройками.

Автоматически определяет корреляцию между парами если таковое заданно в настройках.

В случае если корреляция не определяется есть возможность задать ее вручную, +1 - прямая корреляция -1 - обратная

Индикатор отображает места входа в позицию, стоплосс и тейкпрофит с R:R = 1:1

Рассчитывает полученную прибыль в пунктах терминала с учетом текущего спреда за заданное количество бар.

Фильтрует ложные сигналы на основе волатильности.

Отмечает на графике точки входа с указанием стоплосса и тейкпрофита.

Уведомляет о сигналах входа: поддержка Push-уведомлений, Email и Alert сообщений.

Совместим с любыми таймфреймами: рекомендуемые M15, M30, H1, H4 и D1.

Пара - поводырь, указанная в настройка должна поддерживаться вашим брокером и ее график должен быть в терминале.

Основные пары поводыри DXY, EURUSD, BTCUSD, SP500

Как использовать индикатор

Установка: Установите индикатор, перетащив его на график валютной пары. Переключая таймфрейм и меняя настройки индикатора определите наиболее прибыльную пару для торговли используя информационную панель индикатора по прибыльности в Buy и Sell. Торгуйте в наиболее выгодном направлении. Сигналы: Синяя линия соединяющая low свечей — сигнал на покупку.

Красная линия соединяющая high свечей — сигнал на продажу. Размеры тейкпрофита можете увеличивать, размещая его в местах ближайшей ликвидности. Советы: Рекомендуется комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления для наилучших результатов. Настройте нужные вам уведомления о точках входа Push-уведомлений, Email или Alert

Корреляция основных пар



EURUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция

USDCHF vs DXY - Match - прямая корреляция

- Match - прямая корреляция USDCHF vs EURUSD - Mismatch - обратная корреляция

ETHUSD vs BTCUSD - Match - прямая корреляция

BTCUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция

Nasdaq100 vs SP500 - Match - прямая корреляция

Настройки индикатора

Leading currency pair symbol (EURUSD, BTCUSD or DXY etc) - пара которая будет поводырем для текущей пары графика

Pair correlation +1 Match or -1 Mismatch - корреляция текущей пары и пары поводыря

Fractal right bars - минимальное количество бар в фрактале по правому склону

Fractal left bars - минимальное количество бар в фрактале по левому склону

Fractal min ATR points - минимальный размер фрактала в пунктах терминала

Display indicator on historical bars - рассчитывать и отображать индикатор для заданного количества баров

Show infobar - показывает инфобар и считает количество взятых пунктов по стратегии индикатора

Line width - графическая толщина линий дивергенции в пикселях

Sell line color - цвет линии дивергенции для продаж

Buy line color - цвет линии дивергенции для покупок

Alert - алерт при образовании новой дивергенции

Push notification - пуш уведомление на телефон при образовании новой дивергенции

Email - email при образовании новой дивергенции

При тестировании убедитесь что котировки пары поводыря присутствует в вашем терминале.

