Divergentor
- Indicateurs
- Mikhail Nazarenko
- Version: 1.1
- Activations: 5
Divergentor — это продвинутый индикатор предназначенный для выявления дивергенции - точек расхождения цены у двух различных пар с известной корреляцией. Например EURUSD и индекса доллара DXY, USDCHF и EURUSD, ETHUSD и BTCUSD, Nasdaq100 и SP500 и тп.
Индикатор использует фундаментальную закономерность движения цены за основным активом и дает преимущество в более раннем определении разворота на текущей паре.
Индикатор может быть использован как готовая стратегия входа. Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Как это работает
Индикатор определяет места на графике где была раскорреляция цен. Более слабая пара после раскорреляции будет стремиться восстановить баланс и с большей вероятностью последует за поводырем. В таком месте и будет наша точка входа.
Особенности индикатора
- Индикатор использует текущую пару графика и пару - поводыря для определения дивергенции и точки входа.
- Графически отмечает места дивергенции как только таковая выявлена в соответствии с настройками.
- Автоматически определяет корреляцию между парами если таковое заданно в настройках.
- В случае если корреляция не определяется есть возможность задать ее вручную, +1 - прямая корреляция -1 - обратная
- Индикатор отображает места входа в позицию, стоплосс и тейкпрофит с R:R = 1:1
- Рассчитывает полученную прибыль в пунктах терминала с учетом текущего спреда за заданное количество бар.
- Фильтрует ложные сигналы на основе волатильности.
- Отмечает на графике точки входа с указанием стоплосса и тейкпрофита.
- Уведомляет о сигналах входа: поддержка Push-уведомлений, Email и Alert сообщений.
- Совместим с любыми таймфреймами: рекомендуемые M15, M30, H1, H4 и D1.
- Пара - поводырь, указанная в настройка должна поддерживаться вашим брокером и ее график должен быть в терминале.
- Основные пары поводыри DXY, EURUSD, BTCUSD, SP500
Как использовать индикатор
- Установка: Установите индикатор, перетащив его на график валютной пары.
- Переключая таймфрейм и меняя настройки индикатора определите наиболее прибыльную пару для торговли используя информационную панель индикатора по прибыльности в Buy и Sell. Торгуйте в наиболее выгодном направлении.
- Сигналы:
- Синяя линия соединяющая low свечей — сигнал на покупку.
- Красная линия соединяющая high свечей — сигнал на продажу.
- Размеры тейкпрофита можете увеличивать, размещая его в местах ближайшей ликвидности.
- Советы: Рекомендуется комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления для наилучших результатов.
- Настройте нужные вам уведомления о точках входа Push-уведомлений, Email или Alert
Корреляция основных пар
- EURUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция
- USDCHF vs DXY - Match - прямая корреляция
- USDCHF vs EURUSD - Mismatch - обратная корреляция
- ETHUSD vs BTCUSD - Match - прямая корреляция
- BTCUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция
- Nasdaq100 vs SP500 - Match - прямая корреляция
Настройки индикатора
- Leading currency pair symbol (EURUSD, BTCUSD or DXY etc) - пара которая будет поводырем для текущей пары графика
- Pair correlation +1 Match or -1 Mismatch - корреляция текущей пары и пары поводыря
- Fractal right bars - минимальное количество бар в фрактале по правому склону
- Fractal left bars - минимальное количество бар в фрактале по левому склону
- Fractal min ATR points - минимальный размер фрактала в пунктах терминала
- Display indicator on historical bars - рассчитывать и отображать индикатор для заданного количества баров
- Show infobar - показывает инфобар и считает количество взятых пунктов по стратегии индикатора
- Line width - графическая толщина линий дивергенции в пикселях
- Sell line color - цвет линии дивергенции для продаж
- Buy line color - цвет линии дивергенции для покупок
- Alert - алерт при образовании новой дивергенции
- Push notification - пуш уведомление на телефон при образовании новой дивергенции
- Email - email при образовании новой дивергенции
