Smart trend line mt5
- Indicators
- Mikhail Nazarenko
- Version: 1.5
- Activations: 7
Индикатор с уникальным авторским алгоритмом определения направления тренда. Показывает лучшие результаты определения тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата. Имеет встроенную статистику, что поможет сразу определить прибыльность текущей пары и таймфрейма. Использует паттерны Price action в связке с уникальным алгоритмом фильтрации. Подходит как новичкам так и профессионалам для всех видов торговли.
Как выбрать прибыльный таймфрейм и оптимизировать индикатор под валютную пару.
Особенности
- Уникальный авторский алгоритм определения тренда.
- Имеет собственную статистику, которая дает возможность подобрать прибыльный таймфрейм и настройки индикатора.
- Минимальное количество настроек.
- Показывает потенциальную прибыль полученную в каждой сделке.
- Показывает суммарную прибыль по всем сделкам на покупку и продажу.
- Высокая скорость работы и минимальная загрузка процессора.
- Всплывающие звуковые оповещения, Push-уведомления и оповещения по электронной почте при смене тренда.
Настройки
- - - - - - - - - - Settings - - - - - - - - - Настройки
- Period - период индикатора
- - - - - - - - - - Display - - - - - - - - - отображение
- History bars - количество баров на истории для показа индикатора
- Trend change statistics - статистика индикатора по смене тренда за период History bars
- Trade profit in points - показать прибыль по каждой сделке в пунктах терминала
- Showing arrows - показать стрелки смены тренда
- - - - - - - - Alerts - - - - - - - предупреждения
- Alert - алерт при смене тренда
- Push notification - Push сообщение при смене тренда
- Email - сообщение о смене тренда на почтовый ящик
Чтобы убедиться в заявленных преимуществах индикатора, скачайте бесплатную демоверсию для тестирования в терминале.
Если у вас есть предложение по доработке данного продукта или вы нашли ошибку, обязательно напишите мне личное сообщение. Спасибо.