Smart trend line mt5

Индикатор с уникальным авторским алгоритмом определения направления тренда. Показывает лучшие результаты определения тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата. Имеет встроенную статистику, что поможет сразу определить прибыльность текущей пары и таймфрейма. Использует паттерны Price action в связке с уникальным алгоритмом фильтрации. Подходит как новичкам так и профессионалам для всех видов торговли.

Как выбрать прибыльный таймфрейм и оптимизировать индикатор под валютную пару.

Особенности

  1. Уникальный авторский алгоритм определения тренда.
  2. Имеет собственную статистику, которая дает возможность подобрать прибыльный таймфрейм и настройки индикатора.
  3. Минимальное количество настроек.
  4. Показывает потенциальную прибыль полученную в каждой сделке.
  5. Показывает суммарную прибыль по всем сделкам на покупку и продажу.
  6. Высокая скорость работы и минимальная загрузка процессора.
  7. Всплывающие звуковые оповещения, Push-уведомления и оповещения по электронной почте при смене тренда.

Настройки

  • - - - - - - - - - Settings - - - - - - - - - Настройки
  • Period - период индикатора
  • - - - - - - - - - Display - - - - - - - - - отображение
  • History bars - количество баров на истории для показа индикатора
  • Trend change statistics - статистика индикатора по смене тренда за период History bars
  • Trade profit in points - показать прибыль по каждой сделке в пунктах терминала
  • Showing arrows - показать стрелки смены тренда
  • - - - - - - - Alerts - - - - - - - предупреждения
  • Alert - алерт при смене тренда
  • Push notification - Push сообщение при смене тренда
  • Email - сообщение о смене тренда на почтовый ящик

Чтобы убедиться в заявленных преимуществах индикатора, скачайте бесплатную демоверсию для тестирования в терминале.

Если у вас есть предложение по доработке данного продукта или вы нашли ошибку, обязательно напишите мне личное сообщение. Спасибо.

Написать автору лично.

Показать все продукты этого автора


