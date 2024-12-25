Divergentor

Divergentor — это продвинутый индикатор предназначенный для выявления дивергенции - точек расхождения цены у двух различных пар с известной корреляцией. Например  EURUSD и индекса доллара DXY, USDCHF и EURUSD, ETHUSD и BTCUSD, Nasdaq100 и SP500 и тп.

Индикатор использует фундаментальную закономерность движения цены за основным активом и дает преимущество в более раннем определении разворота на текущей паре.

Индикатор может быть использован как готовая стратегия входа. Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Как это работает

Индикатор определяет места на графике где была раскорреляция цен. Более слабая пара после раскорреляции будет стремиться восстановить баланс и с большей вероятностью последует за поводырем. В таком месте и будет наша точка входа.

Особенности индикатора

  • Индикатор использует текущую пару графика и пару - поводыря для определения дивергенции и точки входа.
  • Графически отмечает места дивергенции как только таковая выявлена в соответствии с настройками.
  • Автоматически определяет корреляцию между парами если таковое заданно в настройках.
  • В случае если корреляция не определяется есть возможность задать ее вручную, +1 - прямая корреляция -1 - обратная
  • Индикатор отображает места входа в позицию, стоплосс и тейкпрофит с R:R = 1:1
  • Рассчитывает полученную прибыль в пунктах терминала с учетом текущего спреда за заданное количество бар.
  • Фильтрует ложные сигналы на основе волатильности.
  • Отмечает на графике точки входа с указанием стоплосса и тейкпрофита.
  • Уведомляет о сигналах входа: поддержка Push-уведомлений, Email и Alert сообщений.
  • Совместим с любыми таймфреймами: рекомендуемые M15, M30, H1, H4 и D1.
  • Пара - поводырь, указанная в настройка должна поддерживаться вашим брокером и ее график должен быть в терминале.
  • Основные пары поводыри DXY, EURUSD, BTCUSD, SP500

Как использовать индикатор

  1. Установка: Установите индикатор, перетащив его на график валютной пары.
  2. Переключая таймфрейм и меняя настройки индикатора определите наиболее прибыльную пару для торговли используя информационную панель индикатора по прибыльности в Buy и Sell. Торгуйте в наиболее выгодном направлении.
  3. Сигналы:
    • Синяя линия  соединяющая low свечей — сигнал на покупку.
    • Красная линия  соединяющая high свечей — сигнал на продажу.
  4. Размеры тейкпрофита можете увеличивать, размещая его в местах ближайшей ликвидности.
  5. Советы: Рекомендуется комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления для наилучших результатов.
  6. Настройте нужные вам уведомления о точках входа Push-уведомлений, Email или Alert

Корреляция основных пар 

  • EURUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция
  • USDCHF vs  DXY - Match - прямая корреляция
  • USDCHF vs EURUSD - Mismatch - обратная корреляция
  • ETHUSD vs BTCUSD - Match - прямая корреляция
  • BTCUSD vs DXY - Mismatch - обратная корреляция
  • Nasdaq100 vs SP500 - Match - прямая корреляция

Настройки индикатора

  • Leading currency pair symbol (EURUSD, BTCUSD or DXY etc) - пара которая будет поводырем для текущей пары графика
  • Pair correlation +1 Match or -1 Mismatch - корреляция текущей пары и пары поводыря
  • Fractal right bars - минимальное количество бар в фрактале по правому склону
  • Fractal left bars  - минимальное количество бар в фрактале по левому склону
  • Fractal min ATR points - минимальный размер фрактала в пунктах терминала
  • Display indicator on historical bars - рассчитывать и отображать индикатор для заданного количества баров
  • Show infobar - показывает инфобар и считает количество взятых пунктов по стратегии индикатора
  • Line width - графическая толщина линий дивергенции в пикселях
  • Sell line color - цвет линии дивергенции для продаж
  • Buy line color - цвет линии дивергенции для покупок
  • Alert - алерт при образовании новой дивергенции
  • Push notification - пуш уведомление на телефон при образовании новой дивергенции
  • Email - email при образовании новой дивергенции
При тестировании убедитесь что котировки пары поводыря присутствует в вашем терминале.

Напишите мне после покупки и получите бонус!!!

На все замечания, предложения и отзывы обязательно отвечу с разъяснением.

Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.

Написать автору лично.

Показать все продукты этого автора

