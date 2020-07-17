Fast Trend MT5
- Indicators
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Mikhail NazarenkoМое кредо как программиста и трейдера:
1. Простота, легкость и универсальность кода.
2. Максимальная автоматизация процессов.
3. Минимальное количество настроек.
4. Минимальная загрузка графика виджетами, только самое необходимое.
- Version: 1.1
- Activations: 7
Fast trend - профессиональная версия индикатора определения направления тренда и точек входа. Индикатор с высокой вероятностью определяет направление тренда на любых валютных парах, акциях, криптовалюте без перерисовки результата. Для определения тренда использует Price action и авторский уникальный алгоритм фильтрации. Подходит для всех видов торговли, как для скальпинга так и для долгосрочной торговли.
Данная версия индикатора это другая ветка эволюции алгоритма индикатора Simple Trend!
Особенности
- Отмечает места разворота тренда и вероятное направление движения цены.
- Минимальное количество настроек.
- Работает на любых графиках, валютных парах, криптовалютах акциях и тп.
- Подходит для всех видов торговли, на любых рынках.
- Позволяет входить с минимальным риском.
- Не перерисовывает график.
- Система проста в настройке и использовании.
- Высочайшая скорость и минимальная загрузка процессора.
- Всплывающие звуковые оповещения, Push-уведомления и оповещения по электронной почте при смене тренда.
Настройки
- - - - - - - - - - Settings - - - - - - - - - Настройки
- Filtration period - период фильтрации
- - - - - - - - - - Display - - - - - - - - - отображение
- Showing arrows - показать стрелки смены тренда
- History bars - количество баров на истории для показа индикатора
- - - - - - - - Trend change alerts - - - - - - - предупреждения
- Alert - алерт при смене тренда
- Push notification - Push сообщение при смене тренда
- Email - сообщение о смене тренда на почтовый ящик
Great indicator. It helps to detect trends