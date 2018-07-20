Индикатор POC line автоматически находит накопления крупных игроков и отображает структуру перетекания объемов, в виде линии проходящей по уровням Point Of Control (POC) - максимальных горизонтальных объемов. Незаменим для торговли на рынке FOREX.

Применение



Уровни установки лимитных ордеров Уровни за которые прячут стоплосс Для переноса стоплосса в качестве трала

Установите индикатор на любой график, и он самостоятельно найдет и выделит уровни Point Of Control свечных флетов и накоплений. Расчет производиться по тиковым объемам терминала MetaTrader 4 и в 90% случаев точно совпадает с объемными уровнями на фьючерсах в пересчете для рынка FOREX.

Особенности



Автоматически найдет и покажет ломаной линией уровни максимального горизонтального объема - Point Of Control. Индикатор работает на любых парах, криптовалютах и таймфреймах. Расчет новых значений индикатор производит только при установке на график, смене таймфрема, появлении новой свечи. По этому в остальное время индикатор не загружает процессор вашего компьютера. При работе по тренду вероятность отскока от уровня POC часовых накоплений - более 65% для всех основных пар.

Настройки



---------Filtration---------- настройки фильтрации накоплений

Volume filter ratio - коэффициент фильтрации по объему

Price filter ratio - коэффициент фильтрации по цене

Minimum number of bars in the range - минимальное количество баров в накоплении



----------View----------- настройки вида индикатора

Draw a line on history bars - количество баров графика на истории для которых будет рассчитываться индикатор

Show price - показывать числовое значение POC для выявленных индикатором накоплений

Alert with a new range - алерт при образовании нового накопления

Line color - цвет линии индикатора

Буду рад Вашим отзывам, обсуждению и предложениям по улучшению индикатора.

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