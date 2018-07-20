POC line
- Indicators
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Mikhail NazarenkoМое кредо как программиста и трейдера:
1. Простота, легкость и универсальность кода.
2. Максимальная автоматизация процессов.
3. Минимальное количество настроек.
4. Минимальная загрузка графика виджетами, только самое необходимое.
- Version: 1.5
- Updated: 3 May 2021
- Activations: 20
Индикатор POC line автоматически находит накопления крупных игроков и отображает структуру перетекания объемов, в виде линии проходящей по уровням Point Of Control (POC) - максимальных горизонтальных объемов. Незаменим для торговли на рынке FOREX.
Применение
- Уровни установки лимитных ордеров
- Уровни за которые прячут стоплосс
- Для переноса стоплосса в качестве трала
Установите индикатор на любой график, и он самостоятельно найдет и выделит уровни Point Of Control свечных флетов и накоплений. Расчет производиться по тиковым объемам терминала MetaTrader 4 и в 90% случаев точно совпадает с объемными уровнями на фьючерсах в пересчете для рынка FOREX.
Особенности
- Автоматически найдет и покажет ломаной линией уровни максимального горизонтального объема - Point Of Control.
- Индикатор работает на любых парах, криптовалютах и таймфреймах.
- Расчет новых значений индикатор производит только при установке на график, смене таймфрема, появлении новой свечи. По этому в остальное время индикатор не загружает процессор вашего компьютера.
- При работе по тренду вероятность отскока от уровня POC часовых накоплений - более 65% для всех основных пар.
Настройки
- ---------Filtration---------- настройки фильтрации накоплений
- Volume filter ratio - коэффициент фильтрации по объему
- Price filter ratio - коэффициент фильтрации по цене
- Minimum number of bars in the range - минимальное количество баров в накоплении
- ----------View----------- настройки вида индикатора
- Draw a line on history bars - количество баров графика на истории для которых будет рассчитываться индикатор
- Show price - показывать числовое значение POC для выявленных индикатором накоплений
- Alert with a new range - алерт при образовании нового накопления
- Line color - цвет линии индикатора
Буду рад Вашим отзывам, обсуждению и предложениям по улучшению индикатора.
Good indicator, I'm going to ask the author for a specific configuration in the "discussion" section